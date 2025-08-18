Menghadirkan Kenyamanan Premium untuk Hotel Berkelas Dunia

Ilustrasi(Dok. Istimewa)

DALAM dunia hospitality, kenyamanan bukan sekadar fasilitas tapi pengalaman yang dirasakan sejak pertama kali tamu melangkah masuk. Di sinilah peran furnitur menjadi sangat penting. Tidak hanya sebagai elemen visual, tetapi juga sebagai bagian dari atmosfer, kesan, dan standar layanan.

Zimmer, sebagai brand furniture outdoor dan dekoratif yang mengedepankan kualitas dan estetika tropis modern, telah menjadi bagian dari banyak cerita sukses di dunia perhotelan. Kami bangga dipercaya oleh berbagai hotel dan resort terkemuka, baik di Indonesia maupun mancanegara, untuk menjadi penyedia furniture utama yang menghadirkan suasana nyaman, elegan, dan penuh karakter.

Dari Luxury Hotel Hingga International Chain

Sejumlah brand global ternama telah menggunakan produk-produk Zimmer, mulai dari resort di tepi pantai, hotel urban bintang lima, hingga boutique hotel dengan karakter unik. Ritz-Carlton, Sheraton Grand Jakarta, Mandarin Oriental, DoubleTree by Hilton, Shangri-La Hotels & Resorts, Grand Hyatt, Intercontinental, Swiss-Belhotel, Royal Tulip, Radisson, Oakwood, Aston, Mercure, Ibis, dan lainnya.

Setiap kolaborasi dengan brand-brand tersebut menjadi cerminan dari filosofi kami: menghadirkan produk berkualitas tinggi yang menyatu dengan estetika dan kebutuhan tiap properti.

Kenapa Mereka Memilih Zimmer?

Tampilan Elegan, Tanpa Kompromi pada Daya Tahan

Furniture kami tidak hanya memikat secara visual, tetapi juga dirancang untuk bertahan dalam berbagai kondisi baik di area outdoor berintensitas tinggi, rooftop dining, hingga tepi kolam renang.

Material Premium yang Ramah Lingkungan

Kami menggunakan kombinasi seperti eco-friendly rope & wicker, teak wood legal bersertifikat, dan aluminium frame recyclable, menjadikan Zimmer pilihan tepat untuk hotel-hotel yang peduli pada keberlanjutan.

Dukungan Proyek dan Custom Design

Zimmer mendukung kebutuhan desain proyek besar, dengan opsi custom motif, dimensi, dan finishing. Kami juga menyediakan dukungan desain dan pengiriman tepat waktu untuk kebutuhan komersial berskala.

Menyatu dengan Visi Hospitality Anda

Bagi kami, furniture bukan hanya soal produk. Ini tentang menciptakan momen dan suasana yang tak terlupakan. Maka ketika sebuah hotel memilih Zimmer, itu bukan hanya tentang kursi atau sofa melainkan tentang menciptakan pengalaman menginap yang lebih berkesan, dari visual hingga kenyamanan yang dirasakan tamu.

Apakah Anda sedang mengembangkan hotel, resort, atau villa?

Zimmer siap menjadi partner Anda dalam menghadirkan estetika tropis yang elegan dan tahan lama sesuai standar hospitality internasional. Hubungi tim Zimmer untuk konsultasi proyek dan katalog hospitality lengkap. (RO)