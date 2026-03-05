2 Dekade Jadi Momentum COCO Ekspansi Bisnis Kakao

ilustrasi(COCO)

Perusahaan pengolah kakao dan cokelat premium PT Wahana Interfood Nusantara Tbk (IDX: COCO) atau Win&Co Group memperingati hari jadinya yang ke-20 pada 15 Februari 2026. Dua dekade perjalanan tersebut menjadi tonggak penting transformasi perusahaan dari produsen minuman cokelat menjadi grup usaha terintegrasi di sektor pengolahan kakao dan produk cokelat bernilai tambah.

Perayaan ulang tahun ke-20 tersebut digelar secara hybrid di Jakarta dan Sumedang, serta dihadiri oleh jajaran manajemen dan karyawan perusahaan. Momentum ini dimanfaatkan sebagai ajang refleksi atas perjalanan bisnis perusahaan sekaligus menegaskan arah strategis untuk fase pertumbuhan berikutnya.

Sejak didirikan di Bandung pada 2006, Win&Co Group secara bertahap memperluas portofolio produk berbasis kakao dan cokelat. Produk yang dihasilkan mencakup cocoa powder, baking chocolate, chocolate compound, hingga produk confectionery yang dipasarkan untuk segmen business-to-business (B2B) maupun business-to-consumer (B2C).

Transformasi korporasi perusahaan semakin menguat ketika Win&Co Group melakukan restrukturisasi melalui penguatan struktur holding serta mencatatkan sahamnya di Bursa Efek Indonesia pada 2019. Langkah tersebut menegaskan komitmen perusahaan dalam menerapkan tata kelola perusahaan yang transparan serta meningkatkan akuntabilitas kepada pemegang saham dan regulator.

Dalam upaya meningkatkan kapasitas produksi dan efisiensi operasional, perusahaan juga membangun fasilitas produksi baru di Sumedang pada 2024. Kehadiran pabrik tersebut memperkuat integrasi rantai pasok perusahaan sekaligus mendukung pengembangan produk cokelat bernilai tambah di tengah pertumbuhan industri kakao domestik dan global.

Sebagai bagian dari rangkaian perayaan dua dekade perjalanan perusahaan, Win&Co Group juga meresmikan kantor barunya yang berlokasi di Sinarmas Land Plaza Sudirman, Jakarta. Peresmian kantor tersebut menjadi simbol perkembangan organisasi sekaligus kesiapan perusahaan memasuki fase ekspansi bisnis berikutnya.

CEO Win&Co Group Sugianto Soenario mengatakan momentum 20 tahun ini menjadi simbol konsistensi sekaligus ketahanan perusahaan dalam menghadapi dinamika industri kakao.

“Selama dua dekade, Win&Co Group menghadapi berbagai dinamika industri, termasuk fluktuasi harga kakao global, perubahan preferensi konsumen, serta tantangan ekonomi nasional dan internasional. Konsistensi dalam menjaga kualitas produk, inovasi berkelanjutan, dan penguatan sumber daya manusia menjadi pilar utama keberlangsungan usaha,” ujarnya dalam keterangan tertulis pada awal Maret 2026.

Memasuki dekade ketiga operasionalnya, perusahaan menegaskan komitmen untuk terus memperkuat posisi di industri kakao dan cokelat nasional. Selain itu, Win&Co Group juga menargetkan penciptaan nilai tambah yang berkelanjutan bagi pelanggan, mitra usaha, pemegang saham, serta seluruh pemangku kepentingan. (E-3)