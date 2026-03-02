Headline
Pembatasan Digital Butuh Kepatuhan

Aturan itu menunjukkan keberpihakan negara pada kepentingan anak.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Ahok Bingung Dasar Hitungan Kerugian Rp285 T
Kasus Korupsi Pertamina, Ahok: Periksa Presiden
Gara-Gara Jokowi, Pertamina Batal Untung Rp100,57 T
Dugaan Intervensi, Ahok Mengaku tak Kenal Rizal Chalid
Lapangan Golf Tempat Negosiasi Minyak Paling Murah

Laba PalmCo Tumbuh 65 Persen Jadi Rp6,19 triliun pada 2025

Andhika Prasetyo
02/3/2026 23:18
Laba PalmCo Tumbuh 65 Persen Jadi Rp6,19 triliun pada 2025
ilustrasi(Antara)

Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, mencatat laba bersih unaudited sebesar Rp6,19 triliun sepanjang tahun buku 2025. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 65% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyampaikan bahwa kinerja keuangan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan strategi operasional yang konsisten di berbagai lini bisnis. Ia menilai pertumbuhan laba tidak semata-mata dipengaruhi oleh harga komoditas, tetapi juga oleh transformasi internal perusahaan.

"Fokus kami berpusat pada tiga hal pokok, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi yang tepat, dan optimalisasi aset yang dijalankan secara konsisten," ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, Senin (2/3).

Baca juga : Transformasi Digital PalmCo Dapat Dukungan DPR

Dari sisi operasional hulu, produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit tercatat mencapai 20,63 ton per hektare atau meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada sektor hilir, produktivitas crude palm oil (CPO) tumbuh 9% menjadi 4,70 ton per hektare. Kinerja profitabilitas juga didukung oleh upaya pengurangan tingkat kehilangan produksi serta peningkatan rendemen minyak sawit melalui modernisasi fasilitas pengolahan dan digitalisasi proses bisnis.

Sejalan dengan itu, margin EBITDA perusahaan tercatat meningkat menjadi 26,05%, atau naik 11,44% dibandingkan periode sebelumnya. Efektivitas pengelolaan aset turut menunjukkan perbaikan, tercermin dari Return on Asset (ROA) yang mencapai 7,9%, melampaui target awal perusahaan sebesar 4,9%.

"Bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di level 5,3%, ROA kita mengalami pertumbuhan sekitar 49%. Secara kumulatif dalam tiga tahun terakhir, indikator profitabilitas aset telah meningkat lebih dari dua kali lipat," tutup Jatmiko. (E-3)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Andhika
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2026 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved