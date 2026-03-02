Laba PalmCo Tumbuh 65 Persen Jadi Rp6,19 triliun pada 2025

ilustrasi(Antara)

Subholding Perkebunan Nusantara PTPN III (Persero), PTPN IV PalmCo, mencatat laba bersih unaudited sebesar Rp6,19 triliun sepanjang tahun buku 2025. Capaian tersebut menunjukkan pertumbuhan signifikan sebesar 65% secara tahunan (year-on-year/YoY).

Direktur Utama PTPN IV PalmCo, Jatmiko K. Santosa, menyampaikan bahwa kinerja keuangan tersebut merupakan hasil dari pelaksanaan strategi operasional yang konsisten di berbagai lini bisnis. Ia menilai pertumbuhan laba tidak semata-mata dipengaruhi oleh harga komoditas, tetapi juga oleh transformasi internal perusahaan.

"Fokus kami berpusat pada tiga hal pokok, mulai dari peningkatan produktivitas, efisiensi yang tepat, dan optimalisasi aset yang dijalankan secara konsisten," ujar Jatmiko dalam keterangan tertulis, Senin (2/3).

Baca juga : Transformasi Digital PalmCo Dapat Dukungan DPR

Dari sisi operasional hulu, produktivitas tandan buah segar (TBS) sawit tercatat mencapai 20,63 ton per hektare atau meningkat 3% dibandingkan tahun sebelumnya. Sementara itu, pada sektor hilir, produktivitas crude palm oil (CPO) tumbuh 9% menjadi 4,70 ton per hektare. Kinerja profitabilitas juga didukung oleh upaya pengurangan tingkat kehilangan produksi serta peningkatan rendemen minyak sawit melalui modernisasi fasilitas pengolahan dan digitalisasi proses bisnis.

Sejalan dengan itu, margin EBITDA perusahaan tercatat meningkat menjadi 26,05%, atau naik 11,44% dibandingkan periode sebelumnya. Efektivitas pengelolaan aset turut menunjukkan perbaikan, tercermin dari Return on Asset (ROA) yang mencapai 7,9%, melampaui target awal perusahaan sebesar 4,9%.

"Bila dibandingkan dengan tahun 2024 yang berada di level 5,3%, ROA kita mengalami pertumbuhan sekitar 49%. Secara kumulatif dalam tiga tahun terakhir, indikator profitabilitas aset telah meningkat lebih dari dua kali lipat," tutup Jatmiko. (E-3)