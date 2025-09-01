Akuisisi Platform Omnichannel Commerce Perluas Layanan Bisnis Digital

Mekari akuisisi Desty, platform omnichannel commerce.(Mekari)

Mekari, perusahaan Software-as-a-Service (SaaS), mengumumkan keberhasilan dalam mengakuisisi Desty, platform omnichannel commerce yang memberikan pelayanan pengelolaan penjualan lintas kanal secara lebih efisien. Strategi pemasaran dan penjualan ini mengintegrasikan semua saluran yang tersedia, baik itu offline maupun online.

Akuisisi Desty oleh Mekari akan memperluas jangkauan ekosistem ke ranah omnichannel commerce, yang semakin krusial seiring dengan pergeseran perilaku konsumen dan digitalisasi ritel. Integrasi Desty memungkinkan pelaku bisnis mengelola stok, pesanan, gudang, produk, dan percakapan pelanggan dari berbagai marketplace secara otomatis, terhubung langsung dengan sistem keuangan, operasional, dan SDM di Mekari.

“Integrasi Desty ke dalam ekosistem Mekari akan membantu bisnis mengurangi kompleksitas operasional dan membuat bisnis lebih efisien," ujar Chief Executive Officer (CE) Mekari Suwandi Soh dalam keterangan resmi.

Mekari dikenal sebagai penyedia solusi bisnis terpadu yang telah digunakan oleh lebih dari 35.000 perusahaan dan 1 juta profesional di Indonesia. Dengan produk-produk seperti Mekari Talenta (HR & payroll), Mekari Jurnal (akuntansi & operasional), Mekari Qontak (CRM & omnichannel engagement), Mekari Officeless, Mekari Expense, Mekari Sign, dan lainnya. Mekari pun menghadirkan platform lengkap untuk membantu bisnis tumbuh lebih efisien, produktif, dan berkelanjutan.

Suwandi mengatakan akuisisi ini didasari oleh visi bersama untuk menghubungkan bisnis dengan berbagai teknologi yang menjawab kebutuhannya secara menyeluruh.

“Dengan Desty, kami memperluas ekosistem Mekari dari back office ke commerce. Visi kami adalah agar setiap bisnis di Indonesia, dari UMKM hingga enterprise, bisa mengakses teknologi yang selama ini dimiliki pemain besar,” tambahnya.

CEO Desty, Dennis Harsono, mengatakan omnichannel bukan lagi pilihan, melainkan kebutuhan. Dengan dukungan Mekari, pihaknya ingin memastikan setiap merchant, dari skala kecil sampai brand besar, bisa tumbuh dengan cara yang lebih cepat dan lebih

"Dengan ekosistem Mekari, layanan kami akan lebih kuat, lebih terintegrasi, dan membuka akses pada kapabilitas baru yang sebelumnya tidak tersedia," harapnya.

Dengan langkah strategis ini, Mekari memperkuat posisinya sebagai penyedia one-stop business solution di Indonesia, menghadirkan ekosistem lengkap mulai dari HR, keuangan, pajak, hingga omnichannel commerce untuk membantu bisnis tumbuh lebih cepat, efisien, dan berkelanjutan. (E-3)