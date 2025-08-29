Headline
Istana Minta Polisi Berhati-hati

Istana minta Polri jaga situasi kondusif.

Inklusi Digitalisasi Asuransi Kunci Perluas Jangkauan Nasabah

Wisnu Arto Subari
29/8/2025 08:05
Ilustrasi.(Freepik)

INKLUSI digitalisasi merupakan kunci mempeluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman dan edukasi bagi nasabah. Perlu komitmen dalam membangun ekosistem layanan asuransi yang lebih inklusif dan efisien.

"Kami secara konsisten mendorong inklusi keuangan digital melalui pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan layanan asuransi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8). 

Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berada di bawah naungan BRI Group, pihaknya terus memperkuat strategi digitalisasi secara menyeluruh. 

Hal itu diwujudkan melalui pengembangan platform digital, integrasi layanan dalam ekosistem BRI, serta penyediaan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tujuannya memastikan bahwa layanan asuransi jiwa dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat.

Atas konsistensi dan inovasi yang dijalankan, BRI Life meraih penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 dalam kategori Expanding Financial Inclusion through Digital Transformation (life insurance dengan total aset Rp10 triliun-Rp25 triliun). 

Itu merupakan bentuk pengakuan atas peran perusahaan dalam menyediakan akses perlindungan asuransi yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. (I-2)

 



Editor : Wisnu Arto Subari
