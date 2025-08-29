Inklusi Digitalisasi Asuransi Kunci Perluas Jangkauan Nasabah

Headline
Istana minta Polri jaga situasi kondusif.
INKLUSI digitalisasi merupakan kunci mempeluas jangkauan dan meningkatkan pengalaman dan edukasi bagi nasabah. Perlu komitmen dalam membangun ekosistem layanan asuransi yang lebih inklusif dan efisien.
"Kami secara konsisten mendorong inklusi keuangan digital melalui pemanfaatan teknologi untuk menghadirkan layanan asuransi yang mudah diakses oleh seluruh lapisan masyarakat," tegas Direktur Utama BRI Life Aris Hartanto dalam keterangan tertulis, Jumat (29/8).
Sebagai perusahaan asuransi jiwa yang berada di bawah naungan BRI Group, pihaknya terus memperkuat strategi digitalisasi secara menyeluruh.
Hal itu diwujudkan melalui pengembangan platform digital, integrasi layanan dalam ekosistem BRI, serta penyediaan produk yang relevan dengan kebutuhan masyarakat modern. Tujuannya memastikan bahwa layanan asuransi jiwa dapat diakses dengan lebih mudah, cepat, dan aman oleh seluruh lapisan masyarakat.
Atas konsistensi dan inovasi yang dijalankan, BRI Life meraih penghargaan Indonesia Best Life Insurance 2025 dalam kategori Expanding Financial Inclusion through Digital Transformation (life insurance dengan total aset Rp10 triliun-Rp25 triliun).
Itu merupakan bentuk pengakuan atas peran perusahaan dalam menyediakan akses perlindungan asuransi yang lebih luas, inklusif, dan berkelanjutan melalui pemanfaatan teknologi digital. (I-2)
PT Telkom Indonesia semakin agresif memperkuat peran sebagai penggerak digitalisasi, termasuk di wilayah perdesaan.
PEMERINTAH Indonesia telah menetapkan logistik sebagai sektor kunci yang akan mendapat banyak dukungan.
Isu parkir berkaitan dengan lalu lintas dan ketertiban kota. D sisi lain, inovasi pun perlu kajian matang agar tidak mandek di tengah jalan.
PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk (Telkom) resmi membuka gelaran UMK Digital Fest 2025 dengan tema "Empowering MSMEs through Digital Transformation."
PRODUSEN pemindai PFU Asia Pacific Pte. Ltd. (PAPL) mengumumkan pemindai gambar Ricoh telah berhasil meraih sertifikasi tingkat komponen dalam negeri (TKDN) di Indonesia.
PT Trimegah Karya Pratama atau UltraCorp terus mengembangkan bisnis dengan menjalin kerja sama dengan berbagai perusahaan termasuk perbankan.
Perusahaan teknologi global, Cadothy, meluncurkan perangkat khusus yang bisa membantu melakukan aktivitas live, bukan tablet ataupun ponsel.
Gelaran tahunan Government Procurement Forum & Expo (GPFE) atau forum dan pameran pengadaan keperluan pemerintah 2025 sukses diselenggarakan pada 23-25 Juli 2025.
Dengan proyeksi kebutuhan 12 juta talenta pada tahun 2030, data dari Kementerian Komunikasi dan Digital Indonesia (Komdigi) menunjukkan adanya kekurangan sekitar 2,7 juta.
PERKEMBANGAN teknologi digital membantu perkembangan sektor pertanian yang lebih transparan dan efisien. Hal itu membuat ekosistem pertanian menjadi lebih maju dan berdaya saing.
Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved