IKPI Gelar Edukasi Pajak Gratis untuk Dukung Penerimaan Negara Rp2.357,7 Triliun

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld.(Dok IKPI)

IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) menegaskan perannya dalam mendorong peningkatan literasi perpajakan masyarakat sekaligus membantu pencapaian target penerimaan negara sebagaimana yang ditetapkan pemerintah. Hal ini disampaikan oleh Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, saat membuka Final Lomba Cerdas Cermat (LCC) Perpajakan Nasional di Kantor Pusat IKPI, pada Senin (25/8).

Vaudy menyampaikan bahwa sejak Juli 2025, IKPI telah rutin menyelenggarakan program edukasi perpajakan secara gratis setiap hari Kamis pukul 14.00-16.00 WIB. Kegiatan ini ditujukan untuk meningkatkan pemahaman masyarakat, terutama para karyawan dan individu yang selama ini menjalankan kewajiban pajaknya melalui sistem potong langsung.

“Kami ingin masyarakat tidak hanya tahu soal kewajiban pajak, tapi juga memahami manfaatnya. Karena kalau mereka sudah sadar manfaat pajak itu untuk apa, maka kepatuhan sukarela bisa tumbuh dengan sendirinya,” ujar Vaudy.

IKPI turut mengimbau pengurus di tingkat daerah dan cabang untuk menerapkan inisiatif serupa guna memperluas akses edukasi perpajakan secara merata di seluruh wilayah.

“Edukasi ini bukan semata tentang pemungutan, melainkan bagaimana warga negara merasakan manfaat nyata dari pajak. Dengan kesadaran itu, penerimaan negara akan lebih berkelanjutan,” jelasnya.

Tak hanya fokus pada literasi, IKPI juga memberikan dukungan atas target penerimaan pajak pemerintah yang diproyeksikan mencapai lebih dari Rp2.189,3 triliun pada tahun 2025 dan meningkat menjadi Rp2.357,7 triliun pada 2026. Vaudy menilai target tersebut masih berada dalam batas yang wajar karena telah melalui perhitungan yang matang dari pemerintah.

“Kami melihat pemerintah punya hitung-hitungan sendiri, dan IKPI tetap mendukung sepenuhnya. Tapi yang penting, hak wajib pajak jangan dilupakan. Kepatuhan itu akan semakin kuat bila keadilan dirasakan,” tegasnya.

Ia menutup dengan menekankan bahwa IKPI siap berperan sebagai mitra strategis pemerintah, khususnya dalam menjembatani edukasi perpajakan dan meningkatkan kesadaran masyarakat, agar target penerimaan dapat tercapai tanpa membebani wajib pajak secara berlebihan. (E-4)