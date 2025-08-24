5.000 Peserta Meriahkan Donor Darah HUT ke-60 IKPI

Ketua Umum Ikatan Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) Vaudy Starworld memberikan keterangan terkait acara HUT ke-60 IKPI.(Dok IKPI)

IKATAN Konsultan Pajak Indonesia (IKPI) mengakhiri kegiatan donor darah serentak secara nasional pada Minggu (24/8). Organisasi profesi konsultan pajak tertua dan terbesar di Indonesia ini sukses mengajak lebih dari 5.000 orang untuk berpartisipasi dalam aksi kemanusiaan tersebut, yang dilaksanakan di 45 cabang IKPI di seluruh Indonesia.

Ketua Umum IKPI, Vaudy Starworld, menyebut capaian ini sebagai momen bersejarah bagi organisasi, karena untuk pertama kalinya dalam 60 tahun berdiri, kegiatan donor darah dilakukan secara nasional. “Sampai kemarin jumlah pendonor sudah lebih dari 4.500 orang yang sudah dilaksanakan oleh 21 cabang IKPI. Hari ini, dengan tambahan 24 titik pelaksanaan yang terdiri dari 21 titik di cabang dan 1 lokasi di Gedung IKPI, kami optimistis target 5.000 pendonor tercapai bahkan terlampaui,” ujarnya dalam keterangan tertulis.

Wujud Kepedulian Sosial IKPI

Menurut Vaudy, kegiatan ini merupakan bagian dari peringatan HUT IKPI ke-60 yang mengangkat semangat “IKPI Untuk Nusa dan Bangsa”. Ia menekankan bahwa ulang tahun IKPI bukan sekadar perayaan internal, melainkan juga momen untuk berbagi manfaat kepada masyarakat.

“Kami ingin menunjukkan bahwa IKPI hadir bukan hanya untuk diri sendiri, bukan hanya untuk anggota, tapi juga untuk masyarakat dan bangsa. Karena itu, donor darah ini menjadi simbol kepedulian dan kemanusiaan,” kata Vaudy.

Dengan jumlah anggota lebih dari 7.200 yang tersebar di seluruh wilayah, Vaudy menyadari tidak semuanya bisa menjadi pendonor karena kondisi kesehatan. Oleh karena itu, masyarakat umum juga diajak untuk ambil bagian, dan terbukti mendapat sambutan positif dari ribuan warga di berbagai daerah.

Ia juga menggarisbawahi bahwa donor darah bukan hanya aktivitas sosial biasa, melainkan memiliki makna yang lebih mendalam. Donor darah, menurutnya, merupakan cerminan semangat pengabdian yang menjadi jiwa IKPI.

“Filosofi yang kami angkat adalah bahwa merayakan ulang tahun sejati adalah ketika organisasi mampu memberi manfaat bagi sesama. Dari IKPI yang dikenal penuh integritas dalam profesinya, kini kami hadir juga sebagai IKPI untuk kemanusiaan,” tuturnya.

Ia menambahkan, setiap kantong darah yang terkumpul berpotensi menyelamatkan nyawa, sehingga keberhasilan mengumpulkan lebih dari 5.000 kantong berarti memberikan harapan hidup bagi puluhan ribu pasien rumah sakit di seluruh Tanah Air.

Rangkaian Kegiatan HUT

Sebelum kegiatan donor darah, IKPI telah melaksanakan berbagai acara bertema kesehatan dan sportivitas seperti turnamen golf dan kegiatan bersepeda. Ke depan, mereka akan mengadakan Seminar Nasional pada 26 Agustus 2025 sebagai bagian dari kontribusi peningkatan kualitas sumber daya manusia.

Puncak perayaan HUT ke-60 akan berlangsung pada 27 Agustus 2025, yang juga bertepatan dengan hari berdirinya IKPI. Tanggal tersebut memiliki makna khusus karena hanya berselang dua dekade sejak kemerdekaan Indonesia, menjadikannya waktu refleksi akan kontribusi IKPI bagi bangsa.

Pecahkan Rekor MURI

Aksi donor darah ini pun mendapatkan pengakuan dari Museum Rekor Indonesia (MURI), yang menetapkan IKPI sebagai asosiasi profesi di bidang keuangan dengan jumlah pendonor terbanyak dalam satu kegiatan donor darah nasional.

“Ini menjadi sejarah baru bagi IKPI. Selama 60 tahun berdiri, baru kali ini kami mengadakan donor darah serentak berskala nasional, dan langsung mencatatkan rekor. Kami berharap kegiatan ini bisa menjadi tradisi tahunan yang terus membawa manfaat,” ujar Vaudy.

Ia juga membandingkan filosofi donor darah dengan pentingnya membayar pajak. Keduanya, katanya, merupakan bentuk kontribusi nyata untuk kesejahteraan bersama.

“Seperti donor darah yang memberi kehidupan bagi orang lain, pajak yang kita bayarkan juga kembali untuk kita semua. Pajak bukan sekadar sumber APBN, tetapi juga menjadi instrumen pemerataan dan pembangunan bangsa. Jadi mari sama-sama berkontribusi, baik melalui pajak maupun aksi kemanusiaan,” katanya.

Dengan berhasil mengumpulkan lebih dari 5.000 pendonor, IKPI menegaskan posisinya tidak hanya sebagai organisasi profesi, tetapi juga sebagai kekuatan sosial yang hadir dan memberi manfaat nyata bagi masyarakat. Semangat ini sejalan dengan tema besar perayaan tahun ini, '60 Tahun IKPI untuk Usaha dan Bangsa'. (E-4)