Sejarah Baru Perhajian Indonesia

Kementerian haji dan umrah menaikkan posisi Indonesia dalam diplomasi haji.

Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Naikkan Tarif Pajak untuk Kejar Target 2026

Media Indonesia
21/8/2025 23:55
Banggar DPR Ingatkan Pemerintah Jangan Naikkan Tarif Pajak untuk Kejar Target 2026
Ketua Badan Anggaran (Banggar)Said Abdullah(MI/SUSANTO)

BADAN Anggaran (Banggar) DPR meminta pemerintah tidak menaikkan tarif pajak untuk mengejar penaikan target penerimaan perpajakan dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.

KKetua Banggar DPR, Said Abdullah, menjelaskan bahwa target perpajakan dalam RAPBN 2026 ditetapkan sebesar Rp2.692,02 triliun, naik dari target tahun 2025 yang senilai Rp2.387,3 triliun.

"Apalagi kondisi perekonomian rakyat sedang tidak baik-baik saja," kata Said dalam rapat kerja dengan pemerintah dikutip dari Antara, Kamis (21/8). 

Baca juga : Banggar DPR Ingatkan Pemerintah soal RAPBN 2026: Jangan Tambah Beban Rakyat

Meski mendukung kenaikan target tersebut, Said mengingatkan Direktorat Jenderal Pajak dan Direktorat Jenderal Bea dan Cukai Kementerian Keuangan agar tidak sekadar “berburu di kebun binatang”, melainkan “memperluas kebun binatang”.

Menurutnya, pemerintah perlu memperbesar skala usaha serta memperbanyak jumlah pelaku usaha sehingga kontribusi terhadap penerimaan pajak dapat meningkat secara sehat.

Ia menilai, perubahan ekonomi global dan geopolitik yang cepat membuat pasar keuangan dan perekonomian semakin rentan. Karena itu, kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi, adaptif, dan mampu memberi kepastian bagi pelaku ekonomi.

"Kebijakan fiskal dan moneter harus terintegrasi menjadi navigasi yang jelas dan jangan membuat keragu-raguan para pelaku ekonomi serta yang paling penting menjaga kepentingan nasional," kata Said. (P-4)



Editor : Akmal
