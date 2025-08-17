Dari Layanan Finansial hingga Experience, Temukan Jawaban Kebutuhanmu di BNI wondrX 2025

Headline
PENDEKATAN berbasis pengalaman (eXperience) bagi pengunjung, menjadi pilihan PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk atau BNI dalam gelaran expo tahunan BNI wondrX 2025, yang akan berlangsung selama tiga hari pada 15–17 Agustus 2025 di ICE BSD, Tangerang. Mengusung tema 'More Than Just an Expo', acara ini mengintegrasikan layanan finansial, hiburan, dan teknologi digital dalam satu ekosistem terpadu.
Direktur Consumer Banking BNI Corina Leyla Karnalies menjelaskan, BNI wondrX 2025 bukan sekadar pameran produk perbankan. Tahun ini, BNI mengedepankan pendekatan berbasis pengalaman (eXperience) bagi pengunjung, melalui berbagai inovasi digital, program promosi eksklusif, serta kolaborasi lintas sektor industri.
"Kami menghadirkan berbagai terobosan untuk menjawab kebutuhan nasabah yang semakin digital-native, sekaligus memperkuat posisi BNI sebagai bank transaksional modern," ujar Corina.
Beberapa inovasi yang akan diperkenalkan antara lain wondr multicurrency, fitur transaksi dalam 12 mata uang asing tanpa biaya tambahan; BNIdirect Bisnis, solusi digital untuk nasabah korporasi; serta New BIONS, platform investasi dari BNI Sekuritas dengan tampilan dan fitur terbaru.
BNI juga menyiapkan program pembiayaan menarik selama expo berlangsung. Untuk Kredit Pemilikan Rumah (KPR), tersedia bunga ringan mulai dari 1,79% per tahun, bebas biaya provisi dan administrasi, serta kerja sama dengan 22 pengembang properti terkemuka.
Tersedia kemudahan cicilan 0% hingga 12 bulan jika booking fee dilakukan dengan Kartu Kredit BNI, serta akan mendapatkan vocer belanja hingga Rp200.000
Untuk pembiayaan kendaraan bermotor, tersedia bunga spesial mulai dari 1,79% per tahun, bebas biaya provisi dan asuransi banjir/huru-hara di tahun pertama, cicilan 0% untuk pembayaran booking fee dengan Kartu Kredit BNI, serta proses pengajuan KKB yang lebih mudah. Tersedia juga vocer hingga Rp200.000 untuk transaksi ini.
Pembiayan motor Yamaha akan mendapatkan tambahan diskon hingga Rp2.000.000 dengan KTA BNI Fleksi dengan bunga mulai 7,79% per tahun. Pilihan lain adalah cicilan 0% hingga 12 bulan dengan Kartu Kredit BNI. Sementara itu, pembiayaan Sunra untuk motor listrik dan sepeda listrik, maka tersedia diskon hingga 8% atau cicilan 0% hingga 12 bulan dengan Kartu Kredit BNI. Alternatif lain, pembiayaan motor di Indomobil motor akan mendapatkan cicilan 0% hingga 12 bulan dengan Kartu Kredit BNI.
Bagi penggemar traveling, tersedia penawaran flash sale tiket Jakarta–Denpasar pulang-pergi seharga Rp790 ribu dan Jakarta–Kuala Lumpur Rp1,079 juta. Pengunjung juga berkesempatan mendapatkan cashback hingga Rp8,7 juta, serta memenangkan 10 tiket nonton pertandingan sepak bola internasional di Amerika Serikat melalui program spend and win khusus pemegang Kartu Kredit BNI Visa.
BNI bekerja sama dengan maskapai dalam negeri seperti Garuda Indonesia, Batik Air, Citilink, dan Pelita Air serta maskapai internasional seperti ANA, Emirates, Korean Air, Qatar, Etihad, Singapore Airlines, China Airlines, Phillipine Airlines,Turkiss Airlines, Japan Airlines dan Qantas.
Penggemar kuliner tak luput dari penawaran BNI. Melalui Program JCB Japan Dining Matsuri Experience, nasabah dapat menikmati kuliner autentik Jepang di 10 restoran Jepang ternama. Tak hanya itu, nasabah juga bisa membayar dengan harga spesial hanya Rp7.900 dalam flash sale di puluhan restoran, outlet makanan, minuman, dan jajanan yang digemari masyarakat. Menarik bukan?
BNI memberikan penawaran spesial produk BNI bagi nasabah baru. Nasabah baru BRI yang melakukan aktivasi wondr berkesempatan mendapatkan cashbck hingga Rp2,5 juta. Sementara itu, pengajuan, aktivasi, transaksi dan ubah cicilan kartu kredit BNI di wondr akan mendapatkan cashback hingga Rp790.000. Bagi nasabah yang membuka tabungan wondr multicurrency bisa mendapatkan vocer belanja hingga Rp1,5 juta dan tiket pesawat PP ke Bali hingga London.
Untuk nasabah premium, BNI Emerald menawarkan welcoming reward bagi nasabah baru hingga Rp29 juta, diskon spesial 50% di Studio 133 Biyan dan Iwan Tirta, serta potongan hingga 50% di Nacre Lux Jewelry.
Tahun ini, lebih dari 314 tenant akan berpartisipasi dalam BNI wondrX 2025, termasuk unit bisnis BNI Group seperti BNI Life, BNI Sekuritas, BNI Ventures, BNI Asset Management, dan hibank, serta mitra strategis dari sektor otomotif, properti, fesyen, kecantikan, kuliner, dan UMKM. Komitmen BNI terhadap pengembangan UMKM juga ditunjukkan melalui area khusus UMKM yang dilengkapi fitur live shopping bekerja sama dengan TikTok, untuk mendorong penjualan pelaku usaha lokal.
Jangankan lewatikan penampilan Bernadya pada Opening Ceremony pada Jumat, 15 Agustus 2025, Juicy Lucy dan Wijaya 80 pada Sabtu, 16 Agustus 2025, dan Lyodra dan Alex Teh pada Minggu, 17 Agustus 2025. Seluruh informasi dan aktivitas BNI wondrX 2025 dapat diakses melalui laman resmi https://wondrx.bni.co.id atau melalui aplikasi wondr by BNI pada menu Lifestyle.
"BNI wondrX 2025 menjadi wujud komitmen kami dalam menghadirkan layanan finansial yang inovatif dan inklusif, sekaligus memperkuat dukungan terhadap sektor produktif dan transformasi digital nasional," jelas Corina. (H-2)
