Ekspansi Jaringan Motor Listrik, Produsen Lokal Genjot Ekosistem Hijau

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.
Pabrikan motor listrik dalam negeri, PT Terang Dunia Internusa, memperluas jaringan distribusi merek motor listrik yang dimilikinya, United E-Motor. Gerai perusahaan terbaru dibuka di Kuta, Bali.
Menggandeng Agung Metagreen (AMG) selaku authorized dealer United E-Motor, showroom ini merupakan yang ketiga yang dihadirkan setelah sebelumnya di Jakarta dan Pekanbaru. Langkah ini dilakukan demi mendukung pengembangan solusi mobilitas ramah lingkungan, serta mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.
“Solusi mobilitas masa depan tidak hanya nyaman, tetapi juga didukung oleh teknologi mutakhir, desain atraktif, serta mampu berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Direktur Utama PT Sukses Bersama Motor, Moshe Darron Panjaitan lewat keterangan resminya.
Di sela-sela acara peresemian, turut dilakukan peresmian Komunitas United Aksi Tangguh Chapter Bali. Tidak hanya itu, para hadirin turut diajak langsung menjajal produk-produk motor listrik United E-Motor yang ada.
General Manager United E-Motor, Andry Dwinanda yang turut hadir menyambut positif kerja sama yang terjalin dengan AMG selama ini. “Kami bangga dapat bekerja sama dengan AMG dalam mendistribusikan produk United E-Motor di Bali. Ini sudah store ketiga, ya. Kerjasama ini akan berlangsung panjang," ucapnya.
Selama masa pembukaan, United E-Motor Bali menghadirkan program istimewa. Antara lain subsidi hingga Rp 12 juta khusus untuk tipe TX3000. Subsidi hingga Rp 10 juta untuk tipe T1800 dan TX1800. Hadiah sepeda United Genio MTB untuk setiap pembelian tipe MT1500 dan lainnya.
Kebijakan ini mencontoh apa yang sudah didapatkan oleh kendaraan listrik di segmen roda empat, di mana mobil listrik mendapatkan keleluasaan dalam penggunaanya.
PEMBANGUNAN proyek ekosistem industri baterai kendaraan listrik (EV) terintegrasi di Buli, Halmahera Timur, dan Karawang, Jawa Barat, guna memperkuat transisi energi.
MASJID Istiqlal mencanangkan Istiqlal EV Community yakni sebuah komunitas kendaraan listrik berbasis masjid pertama di Indonesia.
Kepala Negara juga menyebut proyek ini menjadi salah satu yang terbesar di Asia Tenggara, mencerminkan keseriusan Indonesia dalam mendorong energi bersih.
Gubernur Maluku Utara, Sherly Tjoanda Laos menegaskan bahwa proyek pengembangan Industri Baterai Kendaraan Listrik Terintegrasi di Halmahera Timur merupakan katalisator ekonomi daerah.
Dengan sertifikasi ini, perusahaan dapat memposisikan diri sebagai entitas profesional dan berstandar internasional dalam hasil output produk dan pelayanannya.
Bakti Lingkungan Djarum Foundation (BLDF) menyerahkan 23.171 pohon trembesi untuk menghijaukan dua ruas jalan tol di wilayah Bakauheni-Palembang.
Dibandingkan kendaraan konvensional berbahan bakar fosil, kendaraan listrik menawarkan penghematan signifikan dalam konsumsi energi, biaya perawatan yang lebih rendah.
Pasar gas bumi yang terbentuk ini akan memberikan dampak positif terhadap perekonomian masyarakat sekitar
Dengan pengawasan yang tepat, AI bukanlah ancaman, melainkan peluang besar yang dapat mempermudah kehidupan manusia.
