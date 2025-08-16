Headline
Fiskal 2026 Sikap Optimisme Indonesia

Penaikan belanja akan turut mendorong pertumbuhan ekonomi menjadi 5,4%.

Insi Nantika Jelita
16/8/2025 19:26
Ekspansi Jaringan Motor Listrik, Produsen Lokal Genjot Ekosistem Hijau
Ilustrasi(United)

Pabrikan motor listrik dalam negeri, PT Terang Dunia Internusa, memperluas jaringan distribusi merek motor listrik yang dimilikinya, United E-Motor. Gerai perusahaan terbaru dibuka di Kuta, Bali.

Menggandeng Agung Metagreen (AMG) selaku authorized dealer United E-Motor, showroom ini merupakan yang ketiga yang dihadirkan setelah sebelumnya di Jakarta dan Pekanbaru. Langkah ini dilakukan demi mendukung pengembangan solusi mobilitas ramah lingkungan, serta mempercepat pertumbuhan ekosistem kendaraan listrik di Indonesia.

“Solusi mobilitas masa depan tidak hanya nyaman, tetapi juga didukung oleh teknologi mutakhir, desain atraktif, serta mampu berkontribusi dalam menjaga kelestarian lingkungan,” ungkap Direktur Utama PT Sukses Bersama Motor, Moshe Darron Panjaitan lewat keterangan resminya.

Di sela-sela acara peresemian, turut dilakukan peresmian Komunitas United Aksi Tangguh Chapter Bali. Tidak hanya itu, para hadirin turut diajak langsung menjajal produk-produk motor listrik United E-Motor yang ada.

General Manager United E-Motor, Andry Dwinanda yang turut hadir menyambut positif kerja sama yang terjalin dengan AMG selama ini. “Kami bangga dapat bekerja sama dengan AMG dalam mendistribusikan produk United E-Motor di Bali. Ini sudah store ketiga, ya. Kerjasama ini akan berlangsung panjang," ucapnya.

Selama masa pembukaan, United E-Motor Bali menghadirkan program istimewa. Antara lain subsidi hingga Rp 12 juta khusus untuk tipe TX3000. Subsidi hingga Rp 10 juta untuk tipe T1800 dan TX1800. Hadiah sepeda United Genio MTB untuk setiap pembelian tipe MT1500 dan lainnya.



