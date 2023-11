Amar Bank Raih Penghargaan 'Most Innovative Digital Bank'

PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank), bank digital yang melayani segmen ritel dan UMKM, kembali membuktikan posisinya sebagai trailblazing digital bank yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menyediakan solusi keuangan inovatif. Penghargaan sebagai 'Most Innovative Digital Bank' pada ajang CNBC Indonesia Awards 2023 menegaskan komitmen Amar Bank terhadap filosofinya: 'Teknologi harus meningkatkan kehidupan, harus berdampak pada kehidupan.' Di samping itu, transaksi digital banking di Indonesia juga turut mengalami lonjakan yang signifikan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi digital banking hingga Agustus 2023 lalu mampu menembus angka Rp5 triliun. Baca juga: Riset NHKSI: Amar Bank Komitmen Posisikan sebagai Bank Digital Terkemuka Peningkatan ini diyakini tak terlepas oleh kontribusi aktif dari pelaku industri seperti Amar Bank, yang memiliki DNA sebagai bank digita dalam memberikan inovasi dan solusi menarik guna memfasilitasi akses yang lebih mudah ke layanan keuangan digital. Vishal Tulsian, Presiden Direktur Amar Bank mengungkapkan, “Penghargaan ini menegaskan dedikasi penuh kami dalam menyediakan layanan keuangan digital yang inovatif. Kami percaya bahwa teknologi harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan dampak positif pada kehidupan mereka." "Untuk itu, berbagai solusi kami hadirkan mulai dari penyaluran kredit melalui platform pinjaman digital Tunaiku, aplikasi bank digital yang dapat mendukung masyarakat untuk mulai menabung, perlindungan penuh pada tabungan nasabah melalui Brankas, hingga menghadirkan kolaborasi embedded banking dan finance dengan berbagai mitra,” kata Vishal dalam keterangan, Jumat (17/11), Komitmen Penuhi Kebutuhan Nasabah Amar Bank, sebagai bank digital yang yang berkomitmen memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan perbankan digital, telah meluncurkan sejumlah produk unggulan yang berdampak langsung bagi nasabah individu maupun UMKM. Baca juga: Amar Bank Proyeksikan Laba Bersih 45,7% CAGR dari 2023 hingga 2025 Produk-produk ini menawarkan berbagai fitur inovatif, mulai dari layanan pinjaman hingga pemanfaatan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI). Beberapa layanan inovatif yang ditawarkan oleh Amar Bank. Tunaiku: Platform pinjaman digital dari Amar Bank, Tunaiku, merupakan game changer bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke layanan keuangan. Melalui Tunaiku, Amar Bank telah melayani hampir 400,000 UMKM, menyalurkan lebih dari 1 juta pinjaman dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun per September 2023. Keberhasilan ini salah satunya dapat diatribusikan pada penggunaan teknologi Big Data dan Predictive Analytics oleh Tunaiku sejak tahun 2014. Amar Bank meluncurkan aplikasi perbankan digital, bank cerdas khusus seluler berbasis cloud pertama di Indonesia, yang memanfaatkan teknologi AI untuk mendorong kebiasaan menabung dan mengelola keuangan pribadi yang lebih baik. Hingga September 2023, aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 530 ribu pengguna. Selain itu, aplikasi Amar Bank kini telah dilengkapi dengan fitur pembayaran melalui QRIS, virtual account, kartu debit, dan menerapkan sistem pembayaran BI-Fast. Langkah ini menegaskan komitmen Amar Bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan inklusi keuangan. Baca juga: KoinWorks Fokuskan Pembiayaan Rantai Pasok untuk UMKM Sektor FMCG Berangkat dari banyaknya ancaman kejahatan dan penipuan keuangan digital, Amar Bank dengan cepat merespons hal tersebut dengan menghadirkan inovasi untuk memberikan keamanan nasabah sebagai prioritas utama melalui fitur Brankas dari Amar Bank. Fitur ini memberikan perlindungan penuh pada aset nasabah dengan proteksi berlapis yang didukung oleh teknologi AI serta dapat dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik setiap nasabah. Penerapan keamanan berlapis ini hanya dapat diakses oleh nasabah yang berwenang. Amar Bank memprioritaskan pendekatan yang berfokus pada inovasi terkini yang disebut Collaborative Embedded Banking and Finance. Dengan Inovasi ini, berbagai pemain non-perbankan dapat menyematkan layanan perbankan digital Amar Bank ke dalam platform ekosistem digital mereka. \ “Dalam lanskap digital yang tengah berkembang pesat, inovasi yang kami hadirkan bukan hanya menjadi sebuah terobosan teknologi melainkan tentang bagaimana memahami dan menjawab kebutuhan nasabah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tutup Vishal. (S-4)..

PT Bank Amar Indonesia Tbk (Amar Bank), bank digital yang melayani segmen ritel dan UMKM, kembali membuktikan posisinya sebagai trailblazing digital bank yang memanfaatkan teknologi mutakhir untuk menyediakan solusi keuangan inovatif.

Penghargaan sebagai 'Most Innovative Digital Bank' pada ajang CNBC Indonesia Awards 2023 menegaskan komitmen Amar Bank terhadap filosofinya: 'Teknologi harus meningkatkan kehidupan, harus berdampak pada kehidupan.'

Di samping itu, transaksi digital banking di Indonesia juga turut mengalami lonjakan yang signifikan. Berdasarkan data dari Bank Indonesia, nilai transaksi digital banking hingga Agustus 2023 lalu mampu menembus angka Rp5 triliun.

Peningkatan ini diyakini tak terlepas oleh kontribusi aktif dari pelaku industri seperti Amar Bank, yang memiliki DNA sebagai bank digita dalam memberikan inovasi dan solusi menarik guna memfasilitasi akses yang lebih mudah ke layanan keuangan digital.

Vishal Tulsian, Presiden Direktur Amar Bank mengungkapkan, “Penghargaan ini menegaskan dedikasi penuh kami dalam menyediakan layanan keuangan digital yang inovatif. Kami percaya bahwa teknologi harus dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat dan memberikan dampak positif pada kehidupan mereka."

"Untuk itu, berbagai solusi kami hadirkan mulai dari penyaluran kredit melalui platform pinjaman digital Tunaiku, aplikasi bank digital yang dapat mendukung masyarakat untuk mulai menabung, perlindungan penuh pada tabungan nasabah melalui Brankas, hingga menghadirkan kolaborasi embedded banking dan finance dengan berbagai mitra,” kata Vishal dalam keterangan, Jumat (17/11),

Komitmen Penuhi Kebutuhan Nasabah

Amar Bank, sebagai bank digital yang yang berkomitmen memenuhi kebutuhan nasabah akan layanan perbankan digital, telah meluncurkan sejumlah produk unggulan yang berdampak langsung bagi nasabah individu maupun UMKM.

Produk-produk ini menawarkan berbagai fitur inovatif, mulai dari layanan pinjaman hingga pemanfaatan teknologi canggih seperti Artificial Intelligence (AI). Beberapa layanan inovatif yang ditawarkan oleh Amar Bank.

Tunaiku: Platform pinjaman digital dari Amar Bank, Tunaiku, merupakan game changer bagi mereka yang memiliki akses terbatas ke layanan keuangan. Melalui Tunaiku, Amar Bank telah melayani hampir 400,000 UMKM, menyalurkan lebih dari 1 juta pinjaman dengan total nilai lebih dari Rp10 triliun per September 2023.

Keberhasilan ini salah satunya dapat diatribusikan pada penggunaan teknologi Big Data dan Predictive Analytics oleh Tunaiku sejak tahun 2014.

Amar Bank meluncurkan aplikasi perbankan digital, bank cerdas khusus seluler berbasis cloud pertama di Indonesia, yang memanfaatkan teknologi AI untuk mendorong kebiasaan menabung dan mengelola keuangan pribadi yang lebih baik.

Hingga September 2023, aplikasi ini telah diunduh oleh lebih dari 530 ribu pengguna. Selain itu, aplikasi Amar Bank kini telah dilengkapi dengan fitur pembayaran melalui QRIS, virtual account, kartu debit, dan menerapkan sistem pembayaran BI-Fast. Langkah ini menegaskan komitmen Amar Bank dalam mendukung pertumbuhan ekonomi nasional dan inklusi keuangan.

Berangkat dari banyaknya ancaman kejahatan dan penipuan keuangan digital, Amar Bank dengan cepat merespons hal tersebut dengan menghadirkan inovasi untuk memberikan keamanan nasabah sebagai prioritas utama melalui fitur Brankas dari Amar Bank.

Fitur ini memberikan perlindungan penuh pada aset nasabah dengan proteksi berlapis yang didukung oleh teknologi AI serta dapat dipersonalisasi sesuai dengan karakteristik setiap nasabah. Penerapan keamanan berlapis ini hanya dapat diakses oleh nasabah yang berwenang.

Amar Bank memprioritaskan pendekatan yang berfokus pada inovasi terkini yang disebut Collaborative Embedded Banking and Finance.

Dengan Inovasi ini, berbagai pemain non-perbankan dapat menyematkan layanan perbankan digital Amar Bank ke dalam platform ekosistem digital mereka. \

“Dalam lanskap digital yang tengah berkembang pesat, inovasi yang kami hadirkan bukan hanya menjadi sebuah terobosan teknologi melainkan tentang bagaimana memahami dan menjawab kebutuhan nasabah untuk meningkatkan kualitas hidup mereka,” tutup Vishal. (S-4)..