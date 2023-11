Flowhite Raih Rekor MURI Penjualan Serum Badan Terbanyak di Marketplace

BRAND perawatan kulit lokal inovatif, Flowhite, mengukuhkan komitmennya untuk menghadirkan produk perawatan kulit tubuh yang inovatif dan berkualitas layaknya skincare dengan meluncurkan produk terbaru mereka yakni Bright Essence Body Serum & Revitalize series. Sebulan sejak peluncuran, produk terbaru Flowhite ini diterima sangat baik oleh masyarakat Indonesia hingga berhasil meraih rekor MURI dengan kategori “Penjualan Serum Badan Terbanyak di Platform Belanja Daring melalui Siaran Langsung. Penyerahan rekor MURI ini diselenggarakan tepat 5 hari setelah 1 bulan peluncuran produk terbaru Flowhite tersebut Bersama dengan Founder Flowhite, Nina Kaginda. Nina pun sangat mengapresiasi respon positif masyarakat Indonesia atas produk terbaru brand-nya tersebut. Baca juga: Brand Skincare Lokal Confiant Luncurkan Produk dengan Formulasi Prebiotik “Brand Flowhite lahir dari kecintaan saya terhadap produk kecantikan yang berkualitas, dan tekad saya agar semua Wanita di Indonesia dapat menggunakan produk kecantikan yang berkualitas dengan harga yang terjangkau,” jelas Nina. Flowhite berdiri sejak bulan Maret 2023 ini mengambil strategi bisnis dengan bekerja sama dengan affiliator di marketplace. Di usianya yang masih sangat belia, ini menjadi penghargaan kedua bagi Flowhite setelah sebelumnya meraih penghargaan di tiktok “Record Breaking Brand Collaboration with Louisse Scarlett - Best Selling Body Care across all FMCG”. Baca juga: BPOM Raih Penghargaan MURI Atas Inisasi Program Net Zero Carbon Emission “Saya sangat mengapresiasi antusiasme konsumen setia Flowhite atas respon positifnya terhadap produk terbaru kami – Bright Essence Body Serum & Revitalize. Kami persembahkan rekor MURI ini untuk seluruh konsumen setia Flowhite di manapun berada, karena berkat kalian Flowhite mampu meraih pencapaian ini,” tutur Nina. “Ke depannya Flowhite akan terus berkomitmen untuk menciptakan produk perawatan kulit yang inovatif, dan akan terus mengikuti perkembangan trend yang ada di masyarakat. Sehingga kami berharap, seluruh konsumen Flowhite akan terus setia menggunakan Flowhite” Penghargaan rekor MURi langsung diserahkan oleh Andre Purwandono, S.S. Selaku Senior Customer Relations Manager MURI Kepada Nina Kaginda selaku Founder Flowhite, di Galeri MURI Jakarta, Senin (6/11). (RO/S-4)

