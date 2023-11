Lazada Dorong Transformasi Digital Jenama Lokal dan UMKM di Indonesia

PERKEMBANGAN ekonomi digital di Indonesia, yang didorong oleh kehadiran platform eCommerce, memberikan peluang emas bagi jenama lokal dan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) untuk melangkah ke ranah online. Laporan e-Conomy SEA 2023 yang diterbitkan oleh Google, Temasek, dan Bain & Company mencatat bahwa pasar eCommerce Indonesia terus tumbuh pesat, menjadi kontributor terbesar di pasar eCommerce Asia Tenggara. Diproyeksikan pada tahun 2023, pasar eCommerce Indonesia diestimasi menyumbang 45% nilai penjualan bruto (GMV) di wilayah Asia Tenggara, dengan angka mencapai USD 62 miliar atau sekitar Rp973 triliun. Industri eCommerce Indonesia sendiri diharapkan menyumbang sekitar 74%.dari total GMV ekonomi digital Indonesia yang mencapai angka USD 82 miliar atau sekitar Rp1.287 triliun pada 2023. Head of Seller Development and Sales Operations Lazada Indonesia Stefan Winata menyatakan, komitmen Lazada untuk memberikan sumber daya terbaik bagi UMKM di Indonesia. "Dalam semangat #AdadiLazada, kami terus menyediakan solusi holistik untuk membantu penjual lokal tumbuh di ekosistem ekonomi digital dan merancang program unggulan untuk memastikan kesuksesan mereka di platform Lazada," ungkap Stefan. Baca juga: Lazada dan BWT Kolaborasi Tingkatkan Keamanan Belanja Online Meskipun menghadapi prospek pertumbuhan yang positif, Lazada mengakui adanya tantangan. Salah satunya adalah kesiapan tenaga kerja di sektor ekonomi digital. Literasi digital dan pemahaman tentang eCommerce yang belum merata di masyarakat Indonesia juga menjadi hambatan penting. Stefan menyoroti pentingnya strategi penjual yang sejalan dengan perubahan perilaku pembeli. "Jadi, pastikan untuk pikat mereka dengan produk trendi, produk kebutuhan harian, dan promosi yang pasti," jelasnya. Fitur gratis ongkos kirim (ongkir) tetap menjadi promosi favorit di Lazada, dengan peningkatan penjualan sebanyak 1,5 kali lipat pada tahun 2023. Baca juga: Rangkul Lazada, Aizen Tawarkan Pembiayaan untuk Miliki Kendaraan Listrik Lazada fokus pada pertumbuhan berkelanjutan dan mendukung inovasi serta investasi bagi UMKM lokal. Kanal shoppertainment LazLive dan fitur-fitur inovatif seperti Augmented Reality (AR) Beauty dan chatbot AI LazzieChat menjadi bagian integral dari strategi Lazada. Dengan kanal LazLive yang mencatat pertumbuhan penjualan lebih dari 200% pada Oktober 2023, Lazada membuktikan daya tariknya dalam mendukung penjualan, terutama untuk jenama lokal Indonesia. Komunitas talenta livestreamer di LazTalent juga berperan penting, dengan pelatihan intensif untuk memastikan pemanfaatan fitur LazLive dengan efektif. Ogie Baringbing, Head of Livestreaming Lazada Indonesia, menyatakan, "Kami terus melihat pertumbuhan penjualan melalui kanal LazLive. Bahkan di bulan Oktober 2023, kami mencatatkan pertumbuhan penjualan melalui LazLive lebih dari 200% dibandingkan dengan bulan sebelumnya. Data ini menunjukkan bahwa kanal LazLive memiliki daya tarik yang kuat dan efektif dalam mendukung penjualan. Hal yang lebih membanggakan adalah bahwa catatan rata-rata penjualan tertinggi selama bulan tersebut didominasi oleh jenama lokal Indonesia." Lazada memberikan nilai tambah dengan penawaran eksklusif di LazLive, termasuk bebas biaya komisi penjualan untuk produk yang terjual saat live streaming, sebagai insentif untuk jenama dan UMKM. Lazada terus berkomitmen dalam mendukung pertumbuhan bisnis UMKM di dalam ekosistem platform Lazada. (Z-10)

