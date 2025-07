Di Jakarta Fair, Produk Lokal Bisa Bersaing di Pasar Global

Suasana Jakarta Fair 2025(MI/HO)

PRODUK-PRODUK lokal membuktikan diri bisa bersaing dengan produk global, khususnya di industri manufaktur makanan jadi. Hal itu terbukti di Jakarta Fair 2025 ketika produk makanan masih menjadi primadona bagi para pengunjung.

“Kami ingin setiap kunjungan ke booth Unibis menjadi momen menyenangkan yang tak terlupakan. Di sinilah kami ingin menunjukkan bahwa biskuit tak hanya soal rasa, tapi juga tentang cerita, kebersamaan, dan senyum manis di setiap gigitannya,” ujar Evan Cornelius, perwakilan dari Unibis, salah satu tenant makanan di Jakarta Fair 2025.

Unibis bukan nama baru di industri manufaktur makanan. Produk-produk unggulannya telah lama menjadi teman setia keluarga di Indonesia.

Dengan lebih dari 50 varian produk yang tersebar di seluruh Indonesia dan diekspor ke 42 negara, Unibis menunjukkan bahwa kualitas lokal mampu bersaing di panggung global.

Di Jakarta Fair tahun ini, Unibis menawarkan berbagai pengalaman untuk para pengunjung dengan menghadirkan konsep yang tidak biasa.

Unibis menghadirkan Flash Sale Grab As You Like seharga Rp5.000 dengan pengunjung bisa mengambil biskuit seraup di jam-jam tertentu. Bagi pembelanjaan Rp20.000, pengunjung bisa bermain Focus Meter Game – permainan tangkap bola yang menghadiahkan jersey, speaker, drawstring bag, kipas portable, hingga voucher belanja senilai Rp50.000.

Ingin lebih seru? Cukup berbelanja Rp50.000 dan tukarkan struk belanja, pengunjung akan punya kesempatan mendapatkan hadiah kejutan seperti sepeda listrik, logam mulia, smartwatch, hingga voucher belanja bernilai tinggi. (Z-1)