Berkolaborasi dengan Seniman Arkiv Vilmansa, USS 2023 Hadir di JCC

EVENT fashion dan lifestyle tahunan BCA Goodlife x USS 2023 akan segera hadir di Hall A & B Jakarta Convention Center (JCC) pada 3-5 November 2023.

USS 2023 hadir dengan penawaran eksklusif dari ratusan brand fashion hingga hiburan dari musisi lokal. Lalu, Retail & Lifestyle Brands, Sneaker Market, Vintage Market, hingga F&B bakal meramaikan ajang tahunan tersebut. Tidak hanya itu, USS kali ini juga menyajikan rilisan produk eksklusif, kolaborasi antar brand, promo spesial, hingga live auction.

Setelah berkolaborasi dengan Karafuru pada tahun lalu, kali ini USS 2023 berkolaborasi dengan seniman kontemporer Indonesia, Arkiv Vilmansa sebagai official key visual partner.

Kemudian, USS 2023 kali ini menggandeng komunitas untuk berkolaborasi seperti Vans Skateboarding, Basketball area takeover by IBL (Indonesian Basket League), ‘Mic Check’ Rap Competition, ‘Invade The Floor’ Dance Competition, Diton Graffiti Jamming, juga Market 2ICONS Charity Corner.

“Kami selalu mendukung UMKM terutama brand lokal Indonesia. Tidak hanya itu, event USS diharapkan bisa menjadi wadah bagi para komunitas untuk berkumpul dengan menghadirkan experience berbelanja dari 200 lebih lifestyle brand yang ada di USS. Dengan bantuan dari berbagai instansi bisa semakin membangkitkan UMKM kita, dan mempersatukan komunitas lifestyle dari berbagai generasi,” ujar CEO USS Networks Sayed Muhammad.

Rilisan eksklusif dari Compass, Noir Sur blanc, Shop at Velvet, Amigos De Nimes, Better Goods, Salomon, Herschel Supply, serta deretan kolaborasi seperti Rawtype Riot x Bodypack, Kanky x Sabotage, 3Second x Karafuru dan masih banyak dari brand lainnya, bisa ditemukan oleh pengunjung dari 3 hingga 5 November 2023.

Adapun pembelian tiket USS 2023 hanya bisa dibeli melalui Blibli sebagai exclusive e-commerce partner. Harga tiket masuk terbagi dalam dua kategori yaitu Regular dan Tier Zero (VIP). Harga tiket Reguler seharga Rp 100 ribu, dan diskon 50 persen khusus pengguna Virtual Account BCA, Debit BCA Mastercard, Kartu Kredit BCA, Sakuku, Oneklik, dan Klik BCA.

Khusus kategori tiket Tier Zero (VIP) bisa didapatkan dengan harga Rp 900 ribu dengan keuntungan berupa dua tiket VIP untuk akses selama tiga hari, VIP entrance gate, dua lanyard official BCA Goodlife x USS 2023, akses VIP Lounge, official Merchandise BCA Goodlife x USS 2023 x Arkiv, hingga voucher belanja. (RO/Z-7)