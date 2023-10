Rayakan Ulang Tahun ke-21, Paradise Indonesia Luncurkan Identitas Baru

SEBAGAI perusahaan properti terkemuka, Paradise Indonesia terus berkomitmen untuk mengembangkan destinasi gaya hidup dan properti ikonik di kota-kota terdepan di Indonesia.

Komitmen tersebut kembali diperkenalkan kepada publik bersamaan dengan selebrasi 21st Anniversary Paradise Indonesia dengan kampanye “Building Tomorrow” yang akan dibalut dalam serangkaian aktivitas menarik, relevan dengan industri properti.

Selama 21 tahun berdiri, Paradise Indonesia telah memiliki lebih dari 20 bisnis properti yang terbagi menjadi segmen perhotelan, komersial, dan hunian.

Beberapa properti yang sudah menjadi flagship di antaranya adalah Sheraton Bali Kuta Resort, beachwalk Shopping Center Bali, 23Paskal Shopping Center Bandung, beachwalk Residence Bali, apartemen One Residence Batam, dan HARRIS Suites fX Sudirman yang masing-masing berada di lokasi paling strategis.

Hal tersebut juga melengkapi portofolio sebelumnya di bawah operasional Plaza Indonesia yang sudah top-of-mind mengusung konsep gaya hidup yaitu Grand Hyatt Jakarta, Plaza Indonesia, Keraton at the Plaza Jakarta, hingga Mal FX Sudirman.

Perubahan Logo dan Visualisasi Paradise Indonesia

Tidak hanya itu, kontribusi Paradise Indonesia dalam bisnis properti juga merupakan salah satu langkah strategis untuk mengambil peran terhadap pertumbuhan pariwisata dan perekonomian nasional karena memiliki andil secara langsung untuk menciptakan banyak sektor industri lainnya yang beririsan.

Anthony Prabowo Susilo, President Director & CEO Paradise Indonesia, mengungkapkan,“Perubahan logo dan visualisasi dari Paradise Indonesia bukan hanya untuk menjawab tuntutan zaman industri properti yang terus berkembang dan berubah."

"Namun juga seiring dengan proses transisi, transformasi, dan evolusi, yang sedang terjadi dalam organisasi dan unit-unit bisnis Paradise Indonesia," katanya.

"Kami merasa penting untuk memiliki sebuah brand dan identitas yang sesuai dengan visi, misi, serta prioritas-prioritas baru untuk membuat Paradise Indonesia menjadi ‘a new emerging top of mind brand’ dalam dunia properti development di Indonesia.” jelas Anthony dalam keterangan, Senin (30/10).,

Pada Semester III tahun 2023, Paradise Indonesia berhasil membukukan total pendapatan sebesar Rp 831,5 miliar. Angka ini melonjak sebesar 53,8% dibandingkan periode yang sama tahun lalu.

Dengan kontributor terbesar pada segmen perhotelan yaitu hotel-hotel milik Paradise Indonesia di Bali yang mencatatkan occupancy rate tertinggi.

Sementara itu pendapatan yang dicatatkan dari segmen komersial Paradise Indonesia juga bertumbuh double digit sebesar 19,3 persen. Hal ini semakin membuktikan Paradise Indonesia sebagai pemimpin di industri properti yang terus berkontribusi dalam pertumbuhan ekonomi di Indonesia.

Perkenalkan Identitas Baru

Bertepatan dengan anniversary yang ke-21, Paradise Indonesia yang sebelumnya dikenal sebagai The Paradise Group, memperkenalkan identitas barunya yang selaras dengan nilai-nilai utamanya: Entrepreneurship, Passionate, Inspiring, Collaboration, dan Creative.

Anniversary ke-21 Paradise Indonesia juga disemarakkan dengan kegiatan Fun Walk yang diikuti sebanyak lebih dari 900 peserta, melibatkan karyawan beserta keluarganya, juga vendor, konsultan, dan mitra bisnis.

Kegiatan ini dilakukan secara serentak di lima kota operasional bisnis perusahaan yaitu Bali, Batam, Bandung, Makassar, dan Jakarta. Acara ini juga didukung oleh PT Banyu Mas Lima Perkasa, PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk, dan WE+ (WE Plus).

Selain itu, Patrick Rendradjaja selaku Director & Chief Project Planning & Design Paradise Indonesia mengatakan, "Paradise Indonesia akan terus mengembangkan sektor mix use buildings dan lifestyle experience, dengan penekanan pada desain yang inovatif memadukan nilai-nilai budaya lokal dengan bangunan modern yang mengembangkan nilai-nilai ESG (Environment, Social, & Good Governance) dengan menciptakan ruang terbuka hijau dalam rangka turut serta menjaga bumi Indonesia yang hijau dan sehat." (RO/S-4)