Teguk Buka Super Store di Jakarta Timur dengan Varian Menu yang Lebih Variatif

PRODUSEN makanan dan minuman ringan, Teguk Indonesia, menghadirkan konsep inovatif baru yang diberi nama Teguk Super Store, yang resmi dibuka di Jalan Raya Tengah No.14, Kp. Tengah, Kec. Kramat jati, Kota Jakarta Timur.

Teguk Super Store menawarkan berbagai keunggulan, termasuk ruang yang lebih luas, pilihan yang lebih beragam, produk yang lebih segar, pengalaman yang lebih seru, dan koleksi yang lebih lengkap.

Gerai ini juga menampilkan rangkaian kuliner unggulan seperti Ropang, Basreng, Minuman Ready To Drink (TEGUK On The Go), serta variasinya yang unik, EsGrim Kreasi Sesukamu.

Tidak hanya itu, gerai ini juga menawarkan tiga menu terbaru: Seblak.in (dapat disesuaikan dengan selera masing-masing), Odading, dan Dimsum, semuanya tersedia dalam satu gerai super komprehensif.

CEO Teguk Indonesia Maulana Hakim menjelaskan, Teguk Super Store diciptakan sebagai Tempat Jajan Suka Suka.

"Kami memberikan keleluasaan kepada pelanggan untuk menemukan dan mengkreasikan makanan dan minuman sesuai dengan selera mereka," ujarnya.

Misalnya, Esgrim dapat disesuaikan sesuai keinginan, Seblak.in dapat ditambahkan dengan topping favorit, dan minuman dapat ditingkatkan dengan penambahan Esgrim atau topping lainnya.

Teguk Super Store adalah wujud nyata dari komitmen TEGUK Indonesia untuk selalu menyajikan pengalaman kuliner yang tak terlupakan sambil terus berinovasi.

Untuk mereka yang ingin merayakan ulang tahun di Teguk Super Store, Teguk juga menawarkan paket spesial.

Maulana Hakim menegaskan dalam visi perusahaan yang kuat bahwa Teguk Indonesia bertekad memastikan setiap sudut Indonesia dapat menikmati hidangan lezat dari TEGUK dengan mudah.

"TEGUK berkomitmen untuk terus meningkatkan dan memperkaya portofolio produknya. Ini termasuk memperkenalkan inovasi-inovasi baru dan menyempurnakan produk-produk yang sudah ada, untuk memenuhi selera beragam konsumen," jelas Maulana.

Ia mengaku optimistis Teguk Super Store akan menjadi tujuan utama bagi para pecinta kuliner. Dengan lokasi yang lebih mudah dijangkau, pengalaman berbelanja makanan dan minuman di sini diharapkan akan meninggalkan kenangan yang tak terlupakan.

Setelah berhasil membuka 195 gerai di wilayah Jawa dan Jabodetabek, Teguk, sebagai pionir dalam menyediakan produk makanan berkualitas dengan harga terjangkau, kini berencana untuk memperluas cakupan kehadirannya di kota-kota besar di seluruh Indonesia. Dalam perjalanan 5 tahun ini,

TEGUK berambisi untuk mempertahankan dan memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar dalam industri makanan dan minuman di Indonesia. Ini termasuk terus memperluas pangsa pasar dan mempertahankan keunggulan kompetitif. (Z-5)