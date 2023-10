Industri Halal Tumbuh Cepat, Indonesia Duduki Posisi Ke-2 Secara Global

AKSELERASI pengembangan industri halal Indonesia berperan strategis dalam pertumbuhan ekonomi dan keuangan syariah yang inklusif dan berkelanjutan. Hal ini mendorong Indonesia memantapkan posisinya yang menduduki peringkat ke-2 sebagai pemimpin global di sektor halal.

Produksi makanan halal dan fesyen merupakan cerminan dari posisi Indonesia sebagai pemimpin global di sektor halal yang kini meningkat dari peringkat 4. Tentunya ini bisa menjadi modal dalam pengembangan ekosistem ekonomi dan keuangan syariah global.

Deputi Gubernur BI, Doni P. Joewono menekankan Indonesia berpeluang menjadi pemain terdepan dalam industri halal. Didukung dengan potensi industri halal yang besar di masa depan dapat menjadi pintu gerbang menuju pemberdayaan ekonomi, penciptaan lapangan kerja, dan pembangunan berkelanjutan.

"Sebagai wujud komitmen memajukan industri halal, Bank Indonesia bersama lembaga/otoritas menyusun Masterplan Produk Industri Halal Indonesia (MPIHI) 2023-2029 yang dapat dijadikan pedoman dalam merumuskan kebijakan, melaksanakan program, dan memantau indikator perkembangan industri halal di Indonesia," kata Doni, melalui keterangan yang diterima, Sabtu (28/10).

Dia katakan, ada tiga strategi untuk mempercepat pengembangan industri halal di Indonesia. Pertama, digitalisasi yang terintegrasi dari hulu ke hilir membentuk ekosistem digital yang mendorong pertumbuhan eksyar melalui platform online. Kedua, pentingnya perencanaan yang efektif dan lengkap bagi bisnis halal didukung ketersediaan informasi dan data yang akurat.

"Strategi terakhir adalah sinergi dan kolaborasi didukung seluruh pihak terkait baik pemerintah, pelaku usaha syariah serta berbagai elemen masyarakat yang berkepentingan mendorong perkembangan industri halal Indonesia ke depan," kata Doni.

Meningkatnya Industri Makanan Halal

Doni mengayakan, peningkatan peringkat State of the Global Islamic Economy (SGIE) tersebut secara signifikan diraih Indonesia dari meningkatnya industri makanan halal.

Adapun tiga kunci yang mendukung membaiknya peringkat sektor ini yaitu meningkatnya ekspor pangan halal ke negara anggota Organisasi Kerja Sama Islam (OKI), peluncuran sistem kodifikasi produk halal, dan digitalisasi sertifikasi halal.

Demikian mengemuka dalam Indonesia International Halal Lifestyle Conference and Forum (INHALIFE) 2023 yang mengangkat tema "Halal Beyond Tomorrow: Paving the Way for a Sustainable, Inclusive, and Digital Future", di Jakarta (27/10). (Z-10)