TEI 2023 Sambut Investasi Besar di Bidang Perdagangan dan Pendidikan

AJANG Trade Expo Indonesia (TEI) kembali hadir di ICE BSD City, Tangerang, Banten, 18-22 Oktober 2023. Selain pameran fisik, acara ini juga tersedia secara daring selama 24 jam melalui lama www.tradexpoindonesia.com. Acara ini diselenggarakan Kementerian Perdagangan bersama Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia.

Sebagai pameran dagang business to business (B2B) terbesar di Indonesia dengan cakupan internasional ini mempersembahkan edisi ke-38 pada tahun ini dengan tema 'Perdagangan Berkelanjutan untuk Ketahanan Ekonomi Global'.

Acara ini menghadirkan tujuh sektor produk, yakni makanan dan minuman (Food and Beverage), peralatan rumah tangga (Home Living), produk industri, energi, dan kimia (Chemical, Energy and Industrial Product), digital dan servis (Digital & Services), peralatan medis dan kesehatan, (Medical Equipment and Healthcare), perawatan kecantikan (Beauty and Personal Care), serta perlengkapan tekstil, busana, dan aksesoris (Fashion, Textile and Accessories). Pameran ini dihadiri lebih dari 6.000 buyer dari 150 negara.

Trade Expo Indonesia Hybrid Edition juga menghadirkan serangkaian kegiatan seperti seminar internasional, pertemuan bisnis, dan konseling bisnis. Selain itu, acara ini juga menjadi momen penting dalam pemulihan ekonomi nasional pascapandemi covid-19.

Saat membuka acara TEI ke-38 secara virtual, Presiden Joko Widodo berharap penyelenggaraan TEI ke-38 ini dapat menjadi momentum sekaligus mengakselerasi pemulihan perekonomian nasional Indonesia pascapandemi.



Tidak hanya fokus pada pameran dan perdagangan, TEI juga menunjukkan komitmen investasi dalam bidang pendidikan di Indonesia. Sebagai bagian dari rangkaian acara, TEI telah menyelenggarakan seremoni penandatanganan kerja sama perdagangan dan pendidikan yang telah dilakukan beberapa waktu lalu antara Tiongkok dan Indonesia, yang menghasilkan investasi besar ke dalam sektor perdagangan dan pendidikan di Indonesia pada Sabtu (21/10).

Acara itu dihadiri oleh Duta Besar RI untuk Republik Rakyat Tiongkok dan Mongolia Djauhari Oratmangun, Konjen RI di Guangzhou Ben Perkasa Drajat, Konjen RI di Shangjai Berlianto Situngkir, Atase Pendidikan dan Kebudayaan KBRI Beijing Yudil Chatim, Atase Perdagangan KBRI Beijing Budi Hansyah, Atase Perdagangan Beijing, serta Kepala dan Wakil Kepala ITPC Shanghai Adhi Kusuma Yudha Halim dan Ganggas Giandano.

Selama rangkaian acara TEI ke-38 tercatat transaksi dari Tiongkok melalui penandatangan nota kesepahaman (MoU) perdagangan dan investasi kerja sama pendidikan antara Tiongkok dan Indonesia.

Mendag Zulkifli Hasan menyampaikan rasa terima kasih kepada Dubes RI Djauhari Oratmangun yang telah bekerja keras menghadirkan buyer dari Tiongkok dalam gelaran TEI 2023.

"Kami sampaikan terima kasih kepada Pak Dubes atas kerja kerasnya Trade Expo Indonesia sampai hari ini telah mencatatkan potensi transaksi dari buyer Tiongkok sebesar US$5 miliar," kata Mendag dalam keterangannya.

Total perdagangan Indonesia-Tiongkok pada Januari-Agustus 2023 tercatat sebesar US$83,10 miliar. Dari nilai itu, Indonesia mengekspor ke Tiongkok senilai US$41,82 miliar dan mengimpor dari Tiongkok senilai US$41,28 miliar. (RO/I-1)