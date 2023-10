Dukung Tekan Emisi Karbon, Bank BTPN Komitmen Terapkan Dekarbonisasi

PT Bank Tabungan Pensiunan Nasional Tbk (BTPN) berkomitmen untuk mewujudkan dekarbonisasi industri yang dipercaya sebagai bagian dari membangun resiliensi ekonomi nasional.

Dekarbonisasi merupakan upaya untuk mencapai netralitas karbon dan melakukan efisiensi energi yang menjadi perhatian lintas sektor, tidak terkecuali sektor bisnis dan perbankan.

Direktur Utama Bank BTPN Henoch Munandar menyampaikan inisiatif dan komitmen Bank BTPN mewujudkan dekarbonisasi merupakan upaya perseroan dalam mendukung pemerintah menekan emisi karbon.

“Di Bank BTPN, kami mengambil langkah serius dalam mengimplementasi dekarbonisasi guna mewujudkan keberlanjutan dari segi lingkungan, sosial dan juga tata kelola manajemen yang baik."

"Bank BTPN juga sudah memiliki roadmap sebagai wujud komitmen untuk mengejar target Net Zero Emission pada 2050,” kata Direktur Utama BTPN Henoch Munandar, di Jakarta, Kamis (12/10).

Bank BTPN, lanjut dia, senantiasa mengedepankan prinsip berkelanjutan dan berinisiatif mengimplementasikan dekarbonisasi dalam operasional bisnisnya.

Inisiatif itu salah satunya diwujudkan dengan pelaksanaan Sustainability Seminar 2023 Addressing Climate Change through Decarbonization Initiatives across Wider Business Sectors.

"Hal ini penting guna berbagi pengetahuan kepada nasabah korporasi terkait usaha-usaha dekarbonisasi yang tidak hanya bisa dilakukan oleh sektor energi, tapi juga bisa dilakukan berbagai sektor bisnis," ungkap Henoch.

Sementara itu, Head of Wholesale, Commercial, and Transaction Banking Bank BTPN Nathan Christianto menambahkan, dukungan Bank BTPN untuk para nasabah terkait environmental, social, and governance (ESG) dengan menyediakan instrumen-instrumen pembiayaan ESG, seperti green/social loan dan sustainability-linked loan.

“Tak hanya bantuan finansial, Bank BTPN pun ikut membantu menganalisis tren pasar terkini terkait ESG dan memberikan saran dalam pengembangan sustainable finance framework serta pemilihan parameter yang tepat untuk mengukur pencapaian keberlanjutan nasabah terkait kinerja ESG," ungkap Nathan.

“Bank BTPN percaya kolaborasi erat dengan para nasabah merupakan suatu hal penting untuk memastikan bank dapat memberikan dukungan penuh dalam pembiayaan keberlanjutan yang tepat sasaran untuk mencapai strategi dekarbonisasi,” tutup Nathan. (RO/S-2)