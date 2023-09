Program Sahabat Finatra Majukan UMKM, Begini Cara Daftarnya

DIDORONG semangat dan tekad untuk maju, para pelaku UMKM menunjukkan tingkat kreativitas tinggi dalam mengembangkan produk maupun layanan mereka. Mereka juga fleksibel dalam mencoba tantangan baru demi menghadapi perubahan pasar. Namun, untuk memaksimalkan potensi besar yang dimiliki pelaku UMKM dibutuhkan dukungan dari berbagai pihak dan berbagai cara, termasuk melalui progam inkubasi. Finatra hadir untuk membantu optimalisasi potensi besar para pelaku UMKM itu.

Microfinancing Division Head PT Federal International Finance (FIFGROUP), Cicilia Tri Hapsariningtyas, menyampaikan bahwa tantangan yang dihadapi UMKM menjadi perhatian seluruh pemangku kepentingan. "FIFGROUP melalui Finatra sebagai salah satu bisnis pembiayaan yang juga berkontribusi dalam pertumbuhan UMKM di Indonesia turut ambil peran dalam pengembangan UMKM lewat program ini," ungkap Cicilia dalam keterangan tertulis, Kamis (28/9/2023).

Finatra yang menyediakan layanan pembiayaan produktif untuk pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) berkolaborasi dengan Hasta Inc. sebagai corporate innovation and business consulting company untuk menyelenggarakan program inkubasi yang ditujukan bagi para pelaku UMKM. FIFGROUP yang merupakan anak perusahaan PT Astra International Tbk dan bagian dari Astra Financial dalam bidang penyedia layanan pembiayaan melihat peran penting UMKM dalam pertumbuhan ekonomi Indonesia. Melalui program ini Finatra turut memberikan kontribusinya dalam meningkatkan kapasitas dan keterampilan bisnis bagi para pelaku UMKM melalui program Sahabat Finatra yang diluncurkan pada Rabu (27/9) di Jakarta.

Melalui program inkubasi yang dihadirkan Finatra tersebut merupakan wujud dukungan FIFGROUP terhadap implementasi nilai-nilai berkelanjutan dengan mendukung Sustainability Development Goals (SDGs) nomor 8 tentang Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi. Dengan berpartisipasi dalam program tersebut, pelaku UMKM dapat meningkatkan kemampuan dalam mengelola manajemen bisnis, termasuk aspek digital dan pengelolaan keuangan yang esensial bagi keberlangsungan bisnis mereka.

Program ini juga memberikan kesempatan bagi pelaku UMKM untuk mendapatkan mentoring dalam mengidentifikasi kendala atau tantangan yang mereka hadapi sebelum mengikuti program inkubasi yang lebih mendalam. Tidak sampai di situ, para pelaku UMKM peserta program ini berkesempatan memperoleh akses permodalan sebagai bentuk dukungan dari Finatra dalam melakukan ekspansi dan pengembangan bisnisnya untuk lebih maju.

Para pelaku UMKM diharapkan dapat ikut membuka peluang pekerjaan bagi lingkungan di sekitarnya, sehingga peran UMKM juga dapat membantu dalam mengurangi angka pengangguran tinggi pun dapat segera diatasi secara bertahap, terutama bagi para pekerja perempuan. Finatra merespons tantangan ini dengan menerapkan Strategi GESI (Gender Equality and Social Inclusion).

Strategi GESI yang diterapkan pada program Sahabat Finatra menjadi representasi FIFGROUP dalam mendukung implementasi SDGs nomor 5 tentang Kesetaraan Gender dan SDGs nomor 10 tentang Berkurangnya Kesenjangan. Oleh karena itu, melalui program ini dapat dipastikan bahwa semua individu diperlakukan secara adil tanpa memandang jenis kelamin, status sosial, kelompok etnis, dan lainnya. Semua pelaku UMKM memiliki kesempatan yang sama untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari program Sahabat Finatra.

Program Sahabat Finatra merupakan program inkubasi yang terbuka secara umum bagi para pelaku UMKM yang memiliki motivasi tinggi untuk mengembangkan bisnisnya. Cara untuk bergabung dalam program ini pun cukup mudah. Para pelaku UMKM cukup mengisi formulir pendaftaran online yang dapat diakses melalui link pendaftaran http://bit.ly/sahabatfinatra. Selain itu, pelaku UMKM yang akan melakukan pendaftaran cukup mempersiapkan dokumen foto usaha yang dijalankan untuk dimasukkan dalam formulir pendaftaran online tersebut. (Z-2)