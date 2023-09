Jasaraharja Putera Sabet Best SOE pada Indonesia Best BUMN Awards 2023

PT Jasaraharja Putera menyabet Best SOE with TOP Financial Performance and Facilitate Access to Insurance Services General Insurance pada Indonesia Best BUMN Awards 2023 yang diselenggarakan Warta Ekonomi di Le Meridien Hotel, Jakarta, Rabu (27/9).

Direktur Pemasaran PT Jasaraharja Putera Imam Hendrawan yang menerima secara langsung penghargaan tersebut. Ia berharap penghargaan ini bisa menjadi motivasi bagi pihaknya untuk terus memberikan pelayanan terbaik.

“Terima kasih atas penghargaan yang diberikan. Penghargaan ini menjadi motivasi kami untuk terus memberikan pelayanan terbaik dan mendukung pemulihan ekonomi bangsa serta penghargaan ini kami dedikasikan untuk seluruh stakeholder (insan JRP, mitra, dan nasabah) yang mempercayakan JRP Insurance sebagai mitra perlindungan," kata Imam, melalui keterangannya, Kamis (28/9).

Baca juga: PT Asuransi Jasaraharja Putera Perkuat Literasi Keuangan di Kalangan Pelajar

Melalui acara ini, Warta Ekonomi berharap agar perusahaan yang berhasil mendapatkan penghargaan dapat mempertahankan dan meningkatkan kinerjanya di masa yang akan datang, sekalipun dihadapkan pada situasi krisis, agar tetap mewujudkan Indonesia yang terus maju.

Adapun penghargaan Indonesia Best BUMN Awards 2023 dengan tema Growing Up Together in Transformative and Innovative Era ini diberikan setelah melihat kontribusi BUMN yang mengalami perkembangan dan memberikan stimulan positif bagi perekonomian di Indonesia. Melalui penghargaan ini berbagai institusi BUMN dapat terus menguatkan strategi transformatif kepada kapabilitasnya melalui program dan inovasi yang dihadirkan, membangun ekosistem bisnis yang semakin baik, serta mampu mengonversikan berbagai peluang di segala situasi untuk memajukan perekonomian di Indonesia.

Baca juga: Ahli Waris Pegawai PPNPN Terima Santunan dan Beasiswa dari BPJS Ketenagakerjaan

Aspek penilaian dalam penghargaan ini pun dilakukan dengan beberapa metode di antaranya menilai kinerja keuangan perusahaan, analisa langkah strategis perusahaan, menilai langkah inovasi produk atau jasa perusahaan, dan analisis visual oleh dewan juri yang ahli dalam bidangnya.

Acara ini dimulai dengan menampilkan presentasi riset Warta Ekonomi oleh Amri Yuharoza sebagai General Manager R&D Warta Ekonomi Group. Lalu, keynote speaker ialah Bahlil Lahadalia sebagai Menteri Investasi dan Dahlan Iskan sebagai Menteri BUMN 2011-2014. (Z-6)