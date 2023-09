Danone Raih Penghargaan Bidang Pengembangan dan Kesejahteraan Karyawan

DANONE Indonesia kembali meraih empat penghargaan pada tahun 2023 sebagai bentuk pengakuan sebagai perusahaan yang peduli terhadap aspek pengembangan dan kesejahteraan bagi 13.000 karyawannya.

Tahun ini, Danone Indonesia kembali dinobatkan menjadi perusahaan Best Company to Work for in Asia 2023 dan menjadikannya kali keempat bagi perusahaan.

Danone Indonesia juga sudah kali kedua dalam meraih predikat The Most Caring Company oleh HR Asia.

Baca juga: Danone Indonesia Raih 3 Penghargaan pada IDEAS 2023

Penghargaan "Best Companies To Work For" diberikan kepada beberapa perusahaan yang menunjukkan tingkat employee engagement yang tinggi, diukur melalui hasil survei karyawan serta strategi pengembangan karyawan secara keseluruhan.

Hasil survei menunjukkan bahwa Danone Indonesia berhasil melampaui rata-rata perusahaan lain di seluruh dimensi penilaian.

VP Human Resources Danone-AQUA, Bernas Istiqlal, menyampaikan,“Prestasi ini merupakan hasil nyata dari komitmen perusahaan sebagai perusahaan yang mengutamakan karyawannya dan menjadi tempat terbaik untuk berkembang."

Baca juga: Rahasia Pengelolaan Sumber Daya Air Danone-Aqua



"Prestasi ini menunjukkan keterlibatan karyawan Danone Indonesia melalui budaya yang mengutamakan adaptabilitas, resiliensi dan pengembangan diri melalui pengembangan karier, pemberdayaan, dan aktualisasi diri.” ujar Bernas.



Tahun ini penghargaan “Best Companies to Work for in Asia” dilakukan juga di negara lain, yakni Kamboja, China, Hong Kong, India, Malaysia, Uni Emirat Arab, Filipina, Singapura, Korea Selatan, Taiwan, Thailand dan Vietnam.

Untuk Indonesia sendiri, ada 280 perusahaan yang mengikuti nominasi. Grup Danone di Indonesia pun terpilih sebagai pemenang, bersama dengan 69 perusahaan lainnya di Indonesia.

Baca juga: Danone-AQUA dan Pemkot Bandung Revitalisasi Area Kuliner di RS Hasan Sadikin

Selain penghargaan dari HR Asia, Danone Indonesia juga berhasil meriah pencapaian dengan kategori "Very Good" dalam HR Excellence Awards oleh SWA Magazine & LM FEB UI dalam kategori manajemen kesejahteraan.

Kesejahteraan dan Kesehatan Karyawan Jadi Prioritas

Danone Indonesia juga meraih penghargaan "Gold Predicate" dari HR Excellence Awards yang diadakan oleh Lighthouse Independent Media Singapore dalam kategori kesejahteraan tempat kerja.

Made Dharmadetta, HR Director Danone SN & CBS Indonesia. menambahkan,"Kesehatan dan kesejahteraan para karyawan merupakan prioritas utama karena kesehatan dan kesejahteraan para karyawan akan membina budaya yang positif dan saling mendukung."

"Kesehatan dan kesejahteraan karyawan akan menghasilkan kinerja yang lebih baik dan kerja tim yang lebih efektif. Salah satu inisiatif program kesejahteraan yang kami miliki dikenal dengan program bernama Helahtitude," paparnya. (RO/S4)