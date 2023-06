Komunitas Bisnis TDA Targetkan Naikkan Anggota Pengusaha

KOMUNITAS bisnis Tangan Di Atas (TDA), resmi punya presiden baru. Dalam serah terima amanah Presiden TDA, Eko Desriyanto didapuk untuk melanjutkan estafet periode 8.0 meneruskan kepemimpinan 7.0, Ibrahim M Bafaqih, Jakarta, pada Rabu (21/6/2023).

Ketua Majelis Wali Amanah TDA Andy Sufariyanto menyampaikan apresiasi atas pencapaian kepengurusan TDA Periode 7.0 yang sangat berdampak kepada anggota. Di antara pencapaian luar biasa yang patut diapresiasi yaitu Gerakan Bangkit Bersama TDA, TDA Business School, 1.000 Kelompok Mentoring Bisnis, dan Digitalisasi 5.000 UMKM Indonesia (Digdaya).

Dalam sambutan perdananya sebagai Presiden TDA, Eko menyampaikan komitmen menjaga dan menguatkan nilai inti TDA yaitu silaturahmi, integritas, berpikir terbuka, berorientasi pada tindakan, keseimbangan. Karena nilai itulah yang terbukti menjaga konsistensi TDA berkiprah dalam membangun kewirausahaan di Indonesia hingga kini beranggotakan 37.000 pengusaha di 103 daerah dan membukukan Rp6 triliun total transaksi anggotanya. Dari hanya kumpul-kumpul, TDA kini menjadi kekuatan sosial, ekonomi, bahkan politik yang tidak dapat dipandang sebelah mata.

TDA saat ini ibarat high-rise building project yang membenamkan fondasi amat dalam dan kokoh. Fondasi ini sudah disiapkan untuk menopang 50 sampai 100 lantai bangunan di atasnya. Karenanya, lanjut Eko, tugas pengurus periode 8.0 yakni mewujudkan gedung pencakar langit TDA yang nanti bisa menjadi rumah pertumbuhan bagi ratusan ribu bahkan jutaan wirausaha di Indonesia.

Eko mengatakan periode TDA 8.0 membawa semangat To The Next Level. Artinya, TDA harus melanjutkan legacy yang ditorehkan penerusnya dengan program-program tepat, cepat, dan presisi agar mengalami lompatan kemajuan bagi organisasi dan seluruh anggotanya. Ada tiga aspek utama yang menjadi fokus periodenya, yaitu kaderisasi dan sistem organisasi; keuangan, aset, dan bisnis; edukasi dan pengembangan bisnis anggota. Beberapa target program unggulannya antara lain 100.000 anggota baru dalam 10 tahun mendatang; mengembangkan aset digital melalui platform TDA Passport, LMS, TDA TV, dan social media; mendirikan gedung Graha Wirausaha TDA; menciptakan 1.000 member dengan level bisnis korporasi; meningkatkan performa kerja karyawan; dan pendirian Universitas Bisnis Terapan TDA atau TDA Applied Business University.

Untuk mendukung terealisasi target-target kepengurusannya, Eko memilih dan menempatkan wakil presiden serta direktur yang memimpin direktorat yang telah teruji integritas, kapasitas, dan loyalitasnya untuk TDA. Kepengurusan TDA Periode 8.0 diisi oleh para pebisnis inspiratif yang merata berasal dari Papua, Sulawesi, Jawa, hingga Sumatra. Ia berharap TDA semakin terdepan menjadi komunitas pengusaha yang selalu relevan dengan perkembangan zaman, turut berkontribusi menumbuh kembangkan kewirausahaan, dan bermanfaat bagi peradaban di Indonesia. (RO/Z-2)