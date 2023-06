Produsen Alat Pertukangan Hasston bakal Hadir di PRJ

MUNCULNYA tren do it yourself (DIY) atau kegiatan membongkar dan memperbaiki berbagai peralatan rumah tangga secara mandiri tak luput dari hadirnya beragam perkakas atau peralatan pertukangan. Untuk urusan tersebut, kehadiran Hasston sejak 1972 memberikan kontribusi penting dengan pilihan perkakas berkualitas.

Pada tahun ini Hasston hadir di Pekan Raya Jakarta yang akan berlangsung di JI Expo Kemayoran, tepatnya Hall A, mulai 14 Juni-16 Juli. Hasston akan menyediakan beberapa tools dan power tools yang langsung bisa dicoba/dipraktikkan oleh pengunjung.

Pengunjung dapat langsung mendapatkan pengalaman menggunakan produk-produk Hasston yang berkualitas dan tahan lama. Selain itu, Hasston akan hadir dengan produk-produk yang lengkap serta promo-promo yang menarik. "Tentu Hasston akan memberikan harga spesial selama pameran PRJ 2023 berlangsung. Kami juga memberikan suvenir-suvenir menarik untuk para pengunjung," jelas Hassan Nugroho, Direktur Hasston, dalam keterangan tertulis, Senin (12/6).

Baca juga: Ingin Miliki Rumah Pertama? Simak Dulu Tips Berikut

Hadir dalam PRJ 2023, perusahaan ingin menargetkan masyarakat awam dan pengguna baru yang baru terjun ke dunia DIY yang belum paham dan banyak pengetahuan mengenai tools. Harapannya, masyarakat luas dapat mengubah pandangan mereka terhadap Hasston.

Pada 2022 dan 2023, merek di bawah naungan PT Citra Perkakas Indonesia itu memenangkan berbagai penghargaan seperti TopBrand, Brandchoice award, Star Award for Best Company, Indobuildtech Award, dan Superbrand. Berbagai penghargaan yang diterima, menurut Hassan, berkat kerja keras tim di internal serta dukungan dari masyarakat.

Baca juga: Pengangguran Kanada Naik untuk Pertama Kali dalam Sembilan Bulan

Untuk mendapatkan berbagai penghargaan, pihaknya terus memantau perkembangan pasar dan mempelajari perilaku masyarakat yang sering-sering berubah seiring perkembangan zaman. Komunikasi juga terus dilakukan sehingga membuat konsumen semakin percaya. Untuk mempertahankan eksistensinya, Hasston berkomitmen terus berinovasi serta memproduksi produk-produk berkualitas dengan harga terjangkau. (Z-2)