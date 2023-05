Transaksi BNI Mobile Banking Naik 56% Dibanding Tahun Lalu

PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk mencatat pada periode April 2023, jumlah transaksi BNI Mobile Banking meningkat 56% dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Jumlah transaksi yang mencapai 275 juta ini menunjukkan antusiasme nasabah terhadap layanan digital ini.

BNI Mobile Banking juga mencatat pertumbuhan transaksi senilai Rp343 triliun pada bulan April 2023, naik 47% dibandingkan dengan tahun sebelumnya.

Corporate Secretary BNI Okki Rushartomo mengatakan, pertumbuhan tersebut sejalan dengan peningkatan jumlah pengguna BNI Mobile Banking yang mencapai 14,4 juta user atau meningkat 23,6% dibandingkan dengan periode sebelumnya.

"Kami terus berkomitmen untuk melaksanakan rapid user acquisition dengan mengintegrasikan BNI Mobile Banking dengan ekosistem segmen nasabah lainnya, seperti ekosistem UMKM dan korporasi. Hal ini akan membantu menciptakan pertumbuhan yang lebih berkelanjutan di masa depan," kata Okki, Jumat (12/5).

BNI Mobile Banking juga menawarkan layanan keuangan lengkap dalam satu platform atau all in one. Nasabah dapat melakukan berbagai jenis transaksi melalui platform aplikasi tanpa harus berkunjung ke cabang.

Fitur-fitur tersebut mencakup pembelian produk investasi, produk asuransi, serta pembayaran berbagai macam kebutuhan sehari-hari seperti tiket transportasi dan tagihan seluler.

"Kami akan terus mengembangkan kapabilitas BNI Mobile Banking dengan menambahkan fitur baru yang terintegrasi dengan value chain BNI, sehingga memberikan pengalaman transaksi beyond banking sesuai dengan prinsip closed loop ecosystem," tambah Okki. (Z-4)