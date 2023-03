Buang Dolar AS, Tiongkok-Brasil Dagang Pakai Mata Uang Sendiri

TIONGKOK dan Brasil mencapai kesepakatan untuk memperdagangkan mata uang mereka sendiri. Keduanya membuang dolar AS sebagai perantara perdagangan. Ini disampaikan pemerintah Brasil pada Rabu (29/3). Hal tersebut merupakan terobosan terbaru Beijing terhadap greenback yang maha kuasa.

Kesepakatan itu akan memungkinkan Tiongkok--saingan utama hegemoni ekonomi AS--dan Brasil--ekonomi terbesar di Amerika Latin--untuk melakukan perdagangan besar-besaran dan transaksi keuangan secara langsung. Keduanya akan menukar yuan dengan reais tanpa melalui dolar AS.

"Harapannya, ini akan mengurangi biaya, mempromosikan perdagangan bilateral yang lebih besar, dan memfasilitasi investasi," kata Badan Promosi Perdagangan dan Investasi Brasil (ApexBrasil) dalam suatu pernyataan. Tiongkok ialah mitra dagang terbesar Brasil dengan rekor perdagangan bilateral US$150,5 miliar tahun lalu.

Kesepakatan itu, yang mengikuti kesepakatan awal pada Januari, diumumkan setelah forum bisnis tingkat tinggi Tiongkok-Brasil di Beijing. Presiden Brasil Luiz Inacio Lula da Silva awalnya dijadwalkan menghadiri forum tersebut sebagai bagian dari kunjungan pejabat tinggi ke Tiongkok, tetapi harus menunda perjalanannya tanpa batas waktu setelah dia terserang pneumonia pada Minggu.

Industrial and Commercial Bank of China dan Bank of Communications BBM akan melaksanakan transaksi tersebut, kata para pejabat. Tiongkok memiliki kesepakatan mata uang serupa dengan Rusia, Pakistan, dan beberapa negara lain. (AFP/Z-2)