Nobu Bank Kuatkan Posisi Bisnis KPR

NOBU Bank kembali menerima penghargaan dari sebuah ajang bergengsi, Anugerah Indonesia Property&Bank Award (IPBA) dan Indonesia MyHome Award (IMHA) 2023. Nobu Bank dinobatkan sebagai ‘Most Recommended Mortgage Product with Best Services and Fastest Process,’.

Penghargaan itu diserahkan oleh Gubernur Jawa Timur, Khofifah Indar Parawangsa yang hadir sebagai tamu kehormatan. Acara ini berlangsung di Hotel Mulia Jakarta, Senin (20/3) lalu.

Direktur Utama Nobu Bank Suhaimin Johan menyampaikan, penghargaan ini menjadi bukti bahwa Nobu Bank memiliki proposisi yang unik dalam memasarkan Kredit Pemilikan Rumah /Apartemen (KPR/KPA). Pihaknya mampu memberikan layanan secara cepat dan memuaskan bagi Nasabah dalam proses memperoleh pembiayaan bagi pembelian propertinya.

Baca juga: Nobu Bank-Ditjen AHU Kemenkumham Kerja Sama Pembayaan QRIS

“Bagi Nobu Bank, diterimanya kedua penghargaan dari para pelaku industri properti ini akan memperkuat posisi Nobu Bank sebagai penyedia KPR di industri perbankan Nasional,” ungkap Suhaimin dalam keterangan resmi yang diterima, Jumat (24/3).

Menurut dia, selama pandemi covid-19, ada peningkatan animo dan tren pembelian masyarakat yang ingin memiliki hunian bernuansa alami. Maka,Nobu Bank mengambil potensi KPRnya, sekaligus memenuhi kebutuhan rumah bagi masyarakat. Apalagi anngka backlog diperkirakan masih sekitar 12 jutaan.

Sementara itu, Head of Consumer Nobu Bank Juanita Luthan memaparkan, Nobu Bank mengusung jargon ‘One Day Service’. Dimana, layanan ini memastikan, Nasabah cukup menyelesaikan proses KPRnya dalam satu hari saja, bahkan Nasabah juga dapat menggunakan tanda tangan elektronik.

“Kemudahan dan kecepatan proses menjadi proposisi Nobu Bank dalam bersaing di bisnis KPR,” kata dia.

Sesuai Laporan Keuangan Nobu Bank per 31 Desember 2022, Kredit Konsumer tumbuh 35% dibandingkan tahun sebelumnya dan mengkontribusi sekitar 51% dari total kredit yang diberikan. Dalam pengembangan bisnis KPR ini Nobu Bank merangkul puluhan developer terkemuka di Indonesia dan menjadi mitra penyedia KPR/KPA di lebih dari 100 proyek properti di Indonesia. Hal ini membuktikan komitmen Nobu Bank dalam mendukung industri properti Nasional, industri yang diyakini memiliki lebih dari 175 industri turunan yang mampu menyumbang sekitar 11% dari total PDB Nasional. (Z-10)