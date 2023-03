Singapura Minati IKN, Jokowi Sebut Ada 20 Letter of Intent Investasi Swasta

PRESIDEN Joko Widodo menyambangi Singapura untuk bertemu dengan Perdana Menteri (PM) Singapura ee Hsien Loong dalam pertemuan Leader's Retreat, Kamis (16/3). Sejumlah kesepakatan rencana bisnis di Ibu Kota Nusantara (IKN) di Kalimantan diraih.

Niat berinvestasi di IKN itu menjadi satu dari lima kesepakatan yang dibicarakan kedua negara.

"Indonesia menyambut baik beberapa hasil leaders retreat yakni pertama mengenai besarnya minat para investor Singapura terhadap pembangunan di Ibu Kota Nusantara," kata Presiden Joko Widodo dalam pernyataannya.

Meski tidak secara rinci, Jokowi menyebut, terdapat 20 letter of intent (LOI) minat swasta Singapura untuk berinvestasi di IKN Nusantara.

Energi hijau dan Pasok Ayam

Selain investasi di IKN, kesepakatan kedua yang dicapai adalah untuk meningkatkan investasi di bidang energi baru terbarukan antara lain untuk pemenuhan energi kedua negara

Ketiga, disepakatinya kerja sama di bidang digital termasuk investasi dan data center dan kerja sama pengembangan sumber daya manusia (SDM) di bidang teknologi informasi. “Dan saat ini terdapat Apple Academy dan IBM Academy di Batam (Kepulauan Riau),” ucap Jokowi.

Keempat, pada sektor perdagangan, presiden menyampaikan Indonesia akan mulai memasok kebutuhan ayam di Singapura

Lalu kelima, RI-Singapura menyepakati penguatan pelayanan kesehatan dasar dan teknologi kesehatan serta investasi pengembangan rumah sakit di Indonesia

"Ada 9 MoU B to B (business to business) di bidang health care dan digital, dan 7 MoU G2G (government to government) antara bidang energi kesehatan dan digital,” kata Jokowi.

Keketuaan ASEAN

Selain menyepakati kerja sama bilateral, presiden mengatakan ia bertukar pandangan dengan Perdana Menteri (PM) Lee terkait isu kawasan khususnya keketuaan Indonesia di ASEAN.

Indonesia, ujar Jokowi, menyampaikan penghargaan atas dukungan Singapura terhadap keketuaan Indonesia yang menjadikan asean tetap penting bagi rakyatnya dan relevan. Presiden menekankan pentingnya menjaga persatuan dan sentralitas ASEAN sehingga tetap menjadi motor perdamaian dan stabilitas kawasan.

“Dan Asia Tenggara tetap menjadi pusat pertumbuhan ekonomi,”imbuhnya. (Z-4)