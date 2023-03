Pupuk Indonesia Raih Corcomm of The Year dari Kementerian BUMN

Menteri Badan Usaha Milik Negara (BUMN) Erick Thohir memberikan penghargaan Corporate Communication of The Year kepada SVP Sekretaris Perusahaan PT Pupuk Indonesia (Persero) Wijaya Laksana dalam ajang BUMN Corporate Communication and Sustainability Summit (BCOMSS) 2023 di Jakarta, Kamis (9/3).



"Terima kasih kepada Menteri BUMN, Bapak Erick Thohir yang telah memberikan apresiasi untuk Pupuk Indonesia. Terima kasih juga untuk jajaran Direksi Pupuk Indonesia, Staf Khusus III Menteri BUMN yang telah mendukung, serta Tim Corcomm Pupuk Indonesia Group," ujar Wijaya melalui siaran resminya di Jakarta, Jumat.



Wijaya mengatakan, apresiasi Corporate Communication of The Year menjadi bukti bahwa Pupuk Indonesia dapat mengelola komunikasi dengan baik kepada seluruh stakeholder. Penghargaan ini juga menjadi komitmen Pupuk Indonesia dalam meningkatkan pelayanan, khususnya kegiatan pengadaan dan penyaluran pupuk.



BCOMSS 2023 merupakan apresiasi yang diberikan kepada insan BUMN karena memiliki kinerja positif khususnya dalam pengelolaan komunikasi dan tanggung jawab sosial dan lingkungan (TJSL).



Pada kegiatan ini, tercatat sebanyak 493 submission yang berasal dari 60 perusahaan pelat merah untuk memperebutkan 24 nominasi juara, yang terdiri dari 12 bidang komunikasi dan 12 bidang keberlanjutan atau TJSL.



Penyelenggaraan BCOMSS merupakan yang ketiga, di mana melibatkan para ahli di bidang komunikasi dan TJSL, sehingga menjadi standar dan benchmark relevan bagi seluruh BUMN, termasuk anak perusahaannya.



Juri-juri eksternal yang dilibatkan untuk kategori Komunikasi oleh Maudy Ayunda selaku akademisi dan artis, serta Reisa Brotoasmoro selaku Praktisi Komunikasi. Sedangkan kategori Keberlanjutan oleh Andy F Noya selaku Jurnalis Senior dan Juniati Gunawan selaku Direktur CECT Trisakti. Juri internal dilakukan oleh Kementerian BUMN termasuk penilaian dari Menteri BUMN Erick Thohir.



Nominasi yang diperebutkan untuk ajang apresiasi kepada insan Komunikasi dan Keberlanjutan ini terbagi dalam dua bidang utama, Corporate Communications dan Sustainability Program.



Kategori dalam bidang Corporate CommunicationsyakniSocial Media Campaign, MediaRelations Management, Internal Communications Implementation, Best Social Media Ranger (SMR) Individu & Perusahaan, Best Exposure of the Year,Best Keterbukaan Informasi Publik, Stakeholder Relations Management, Corporate Secretary of The Year, Corporate Communications of The Year dan Favorite Corporate Communication of The Year , dan Best Content Creator.



Sementara itu kategori untuk Sustainability Program adalah SME Development, Community Involvement and Development(CID) bidang Pendidikan, CID bidang Kesehatan, CID bidang Lingkungan, Creating Shared Values, TJSL of The Year, BUMN Local Heroes, Best Millenials TJSL, Best BUMN TJSL, Satgas Bencana BUMN, Fasilitator Rumah BUMN of The Year, dan Rumah BUMN of The Year. (Ant/E-1)