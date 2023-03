Wall Street Anjlok Imbas Powell Isyaratkan Kenaikan Suku Bunga

INDEKS-Indeks utama Wall Street melemah tajam pada akhir perdagangan Selasa (Rabu pagi WIB), setelah Ketua Federal Reserve Jerome Powell mengatakan kepada Kongres Amerika Serikat (AS) bahwa bank sentral kemungkinan menaikkan suku bunga lebih besar dari yang diperkirakan sebelumnya. Kenaikan suku bunga itu untuk mengendalikan inflasi yang sangat tinggi.



Indeks Dow Jones Industrial Average anjlok 574,98 poin atau 1,72%, menjadi menetap di 32.856,46 poin. Indeks S&P 500 tergelincir 62,05 poin atau 1,53%, menjadi berakhir di 3.986,37 poin. Indeks Komposit Nasdaq merosot 145,40 poin atau 1,25%. menjadi ditutup pada 11.530,33 poin.



Seluruh sektor utama S&P 500 ditutup di zona merah, dipimpin sektor keuangan yang sensitif secara ekonomi yang berakhir turun 2,5%. Yang paling menurun paling sedikit adalah sektor kebutuhan pokok konsumen, tergerus 0,97%.

Powell mengirim investor saham melarikan diri ketika dia memberi tahu

anggota parlemen AS bahwa Fed siap menaikkan suku bunga dalam langkah yang lebih besar, jika data ekonomi di masa depan menunjukkan tindakan yang lebih keras diperlukan untuk mengendalikan kenaikan harga.



Pernyataan itu mengikuti data terbaru, yang menunjukkan kenaikan inflasi yang tidak terduga pada Januari dan kenaikan pekerjaan yang luar

biasa besar untuk bulan tersebut.

Pedagang secara dramatis meningkatkan taruhan mereka untuk kenaikan suku bunga 50 basis poin pada Maret setelah komentar Powell, dengan pasar uang berjangka terakhir memperkirakan peluang lebih dari 70% dari langkah tersebut, naik dari sekitar 31% sehari sebelumnya, menurut alat FedWatch, CME Group.



Banyak investor khawatir The Fed akan mempertimbangkan suku bunga yang lebih tinggi lebih lama dari perkiraan sebelumnya, "mendengarnya langsung dari Powell sedikit berbeda dengan menyimpulkannya dari data," kata Chris Zaccarelli, kepala investasi di Independent Advisor Alliance.



"Dari sudut pandang risiko, investor harus menghitung ulang keinginan mereka untuk berinvestasi dengan paradigma baru ini," kata Adam Sarhan, kepala eksekutif 50 Park Investments, yang berbasis di Orlando, Florida.

"Ini adalah kesadaran bahwa Fed akan berbuat salah dengan menjadi lebih hawkish."



Powell, yang akan memberikan kesaksian lagi pada Rabu di depan Komite Jasa Keuangan Dewan Perwakilan Rakyat, juga menambahkan bahwa Fed tidak akan mempertimbangkan untuk mengubah target inflasi 2,0% dan pasar kerja tidak menunjukkan bahwa penurunan ekonomi sudah dekat.



Para pedagang membalikkan taruhan untuk mendukung kenaikan suku bunga 50 basis poin bulan ini, Scott Ladner, kepala investasi di Horizon Investments, mengatakan besarnya kenaikan akan bergantung pada data penggajian yang akan datang dan angka inflasi.



Tetapi John Lynch, kepala investasi untuk Wealth Management Comerica berpendapat dengan tenaga kerja dan konsumsi yang menunjukkan kekuatan sejauh ini, investor seharusnya memperkirakan nada Powell yang lebih hawkish.



Sementara itu, imbal hasil surat utang AS dua tahun, yang paling mencerminkan ekspektasi suku bunga jangka pendek, mencapai 5,0% untuk pertama kalinya sejak Juli 2007.



Meningkatnya imbal hasil obligasi cenderung membebani valuasi ekuitas, terutama saham pertumbuhan dan teknologi, karena suku bunga yang lebih tinggi mengurangi nilai arus kas masa depan.



Pergerakan saham individu yang besar termasuk penurunan 14,5% untuk Rivian Automotive setelah pembuat mobil listrik itu mengumumkan rencana untuk menjual obligasi senilai US$1,3 miliar.



Dick's Sporting Goods menguat 11% setelah pengecer itu memperkirakan laba tahunan di atas perkiraan Wall Street dan lebih dari dua kali lipat untuk dividen kuartalannya.



Saham Tesla Inc ditutup turun 3,0%, gagal naik setelah CEO Elon Musk mengatakan pada konferensi investor bahwa dia melihat jalan yang jelas untuk memproduksi kendaraan yang lebih kecil dengan setengah biaya produksi Model 3.



Di bursa AS, 11,17 miliar saham berpindah tangan, naik dari rata-rata 10,98 miliar untuk 20 sesi terakhir. (Z-3)