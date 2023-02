Klaster Premium Ludes, Sinar Mas Land dan Hongkong Land Luncurkan Layton

EKONOMI Indonesia mulai menunjukkan pertumbuhan positif serta berdampak pada sektor properti tahun ini. Minat dan kebutuhan terhadap produk hunian kelas premium pun masih menjadi primadona masyarakat kalangan atas karena menawarkan beragam fasilitas yang lengkap, mewah, eksklusif, hingga prime location. Perilaku pasar saat ini pun juga cenderung semakin kritis dalam memilih properti, sehingga peluang tersebut dimanfaatkan oleh Sinar Mas Land dan Hongkong Land sebagai kolaborasi sempurna antara dua pengembang besar berskala internasional dalam menghadirkan klaster high end terbaru di kawasan NavaPark yakni Layton. Ini merupakan klaster kelima yang diluncurkan setelah Lancewood, Lakewood, Lyndon, dan Laurel.

Mengusung tagline a Home Without Boundaries, klaster Layton menghadirkan hunian yang menyatu dengan alam tanpa batas. Klaster Layton didesain oleh konsultan arsitek internasional yaitu P&T Group dari Singapura, sedangkan untuk desain interior dirancang oleh via. Architecture ltd. dari Hongkong, serta lanskap hunian dibuat oleh Siura Studio dari Singapura. Untuk spesifikasi bangunan, menggunakan material premium dengan kualitas yang sangat tinggi. Dibangun di atas lahan seluas ±8 hektare, klaster Layton tersedia dalam dua macam yakni tipe 12 dan tipe 15 dengan luas tanah sekitar 300 m2 sampai 943 m2. Klaster Layton memiliki jumlah unit yang sangat terbatas dan dipasarkan mulai dari harga Rp20 miliar hingga Rp50 miliar.

Direktur Sinar Mas Land Herry Hendarta mengatakan saat ini permintaan dari masyarakat akan hunian supermewah yang berukuran besar menunjukkan peningkatan. Hal itu terlihat dari kesuksesan penjualan klaster high end Lyndon dan Laurel di kawasan NavaPark yang dapat terserap pasar dalam waktu relatif singkat. "Untuk merespons permintaan segmen upper class, Sinar Mas Land menghadirkan Layton yang semakin memperkuat positioning NavaPark sebagai kawasan residensial paling premium, terbaik, dan tereksklusif di BSD City. Klaster Layton sudah mulai dipasarkan secara eksklusif dan hanya dibangun sebanyak 105 unit."

Setiap unit di klaster Layton memiliki tiga lantai dengan konsep bangunan double volume interlocking sehingga bukan hanya kemewahan ruang yang diperoleh, tetapi juga pencahayaan dan udara yang sejuk. Klaster ini juga dilengkapi dengan lift yang dapat menampung hingga enam orang untuk memudahkan akses vertikal ke semua lantai. Untuk tipe 15 di unit tertentu akan disediakan panoramic suite di lantai paling atas yang memiliki pemandangan sungai dan hijau yang luas. Klaster Layton akan menjadi landed house paling diminati karena memberikan semua impian pada suatu hunian, mulai dari kenyamanan, fasilitas berkelas, taman hijau yang luas, komunitas bintang lima, serta pengakuan aktualisasi diri sebagai pribadi sukses.

Klaster Layton dilengkapi dengan sederet fasilitas unggulan mulai dari romantic promenade, jogging track, terrace plaza, hingga pemandangan lepas ke arah aliran sungai. Selanjutnya, di kawasan tersebut juga terdapat fasilitas botanic park dengan tatanan lansekap hamparan hijau yang asri seluas hampir 10 hektare serta kawasan commercial yakni North Point. Semua keindahan dan kelengkapan fasilitas tersebut semakin menyempurnakan seluruh produk properti di NavaPark sehingga memiliki peningkatan nilai properti tanpa batas. Selain itu, kawasan residensial premium ini akan memiliki akses gerbang masuk ketiga yakni North Gate untuk menyatukan NavaPark dengan Jalan Utama Grand Boulevard BSD City serta commercial spot yang berada di Central Business District (CBD).

Baca juga: Sinar Mas Land Precious Berikan Beragam Keuntungan bagi Pelanggan Setia

NavaPark terletak di lokasi sangat eksklusif dengan menghadap dan terkoneksi ke BSD Green Office Park (GOP) yang merupakan kawasan perkantoran yang telah dihuni oleh sejumlah perusahaan bertaraf global. Kawasan residensial terbaru ini juga berada dekat dari pusat perbelanjaan dan hiburan, di antaranya AEON Mall, The Breeze, QBig, ITC BSD, GrandLucky Superstore yang akan segera hadir pada akhir 2023, hingga pasar tradisional bercita rasa modern seperti Pasar Modern BSD City dan Pasar Modern Intermoda. Saat ini, BSD City juga sedang menyiapkan kawasan rekreasi terbaru yakni Cimory Dairlyland, City Zoo dari Jatim Park, serta K-Town Lifestyle Development yang akan memperkaya fasilitas entertainment di BSD City. Hunian ini juga dilengkapi dengan fasilitas pendidikan mulai dari TK hingga perguruan tinggi serta fasilitas kesehatan yakni Eka Hospital.

Lokasinya yang berada di bagian Barat BSD City memudahkan penghuni untuk mengakses beberapa ruas tol, di antaranya Tol Serpong-Balaraja Seksi 1A yang telah resmi beroperasi, Tol Jakarta-Merak (Tol Kebon Jeruk) dan Tol Jakarta-Serpong yang terintegrasi dengan Tol Kunciran-Serpong, JORR, Tol Bandara Soekarno-Hatta dan Tol Jagorawi. Penghuni pun dimudahkan dengan berbagai moda transportasi seperti kereta Commuter Line (yang terdekat dari Stasiun Cisauk di Kawasan Intermoda BSD City), feeder bus (dari/ke Harmoni, Mangga Dua, Pasar Baru, Ratu Plaza Senayan dan Kota Wisata Cibubur), serta airport shuttle service ke Bandara Internasional Soekarno-Hatta. (RO/OL-14)