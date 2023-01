OK OCE Gelar Silaturahmi Bersama Wirausaha Mandiri Sukses

GERAKAN sosial OK OCE atau "One Kecamatan, One Center of Entrepreneurship" memiliki tujuan dalam penciptaaan lapangan kerja melalui kewirausahaan. Dalam mencapai tujuan tersebut, kolaborasi dilakukan dengan berbagai pelaku usaha.



OK OCE mengadakan acara 'Silaturahmi Penggerak OK OCE' diadakan pada Rabu (11/2) di Foodspace Tanah Abang, Jakarta Pusat, dengan mengundang para penggerak OK OCE.

"Saya berterima kasih kepada para Penggerak, karena selama 2022 lalu telah membantu OK OCE menciptakan lapangan kerja sesuai arahan Founder OK OCE yaitu Pak Sandiaga Uno,” ungkap Iim Rusyamsi, Ketua Umum OK OCE, Foodspace Tanah Abang, Jakarta Pusat dalam keterangan pers, Jumat (13/1).

Pada acara tersebut terdapat sesi Focus Group Discussion (FGD) dengan penggerak untuk lebih membuka mata OK OCE apa yang dibutuhkan penggerak.

Salah satu pernyataan muncul dari penggerak Skies, Ida Noor."Saya berharap pada 2023 kita akan menciptakan kerjasama antara penggerak dan anggota penggerak yang lebih bermanfaat untuk masyarakat,".\

Sementara itu, Iim juga menambahkan,"Dengan para penggerak, kita membantu menciptakan lapangan kerja. Minimal membantu mereka untuk usaha membiayai kebutuhan sendiri atau biasa kita sebut wirausaha."

Hal tersebut tentu menjadi salah satu tujuan utama yang selaras dengan tujuan diciptakannya OK OCE yaitu Penciptaan Lapangan Kerja.

Iim juga memaparkan, "Angka pengangguran di Indonesia masih cukup tinggi, namun selama tahun 2021 dan 2022 ini persentasenya mulai sudah menurun dari 6,19% menjadi 5,9% pengangguran".

Salah satu penyumbang yang turut mengurangi angka pengangguran adalah para pelaku usaha.

"Diharapkan dengan adanya acara ini, dapat lebih menyelaraskan rencana program, visi dan misi OK OCE untuk menciptakan lapangan pekerjaan melalui wirausaha," jelas Iim. (RO/OL-09)