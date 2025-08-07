Selama Hari Jadi Kota Padang, UMKM Diharapkan Berjaya di Kota Tua

UMKM menggelar produk mereka di sepanjang Jalan Batang Arau, Kota Tua.(MI/Yose Hendra)

PEMERINTAH Kota Padang, Sumatra Barat, menunjukkan komitmen kuat dalam mendukung pelaku Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Selama perayaan Hari Jadi Kota (HJK) ke-356 Kota Padang, pelaku UMKM difasilitasi berjualan.

Sebanyak 70 tenant UMKM menggelar produk mereka di sepanjang Jalan Batang Arau, Kota Tua. Mereka berjualan dengan menggunakan tenda yang disediakan Pemko Padang mulai 7-9 Agustus 2025.

“Kami menggelar Taste of Padang Experience Market di sepanjang jalan Batang Arau. Kami harapkan perputaran uang para pelaku UMKM bergerak kencang di sini,” ungkap Ketua Panitia HJK Padang ke-356 yang juga Asisten II Setdako Padang Didi Aryadi, Kamis (7/8).

Sejumlah tenant menyajikan beragam kuliner khas, seperti Sate Padang, Pizza Rendang dan lainnya. Selain itu juga menampilkan berbagai kerajinan dan aksesoris bernuansa tradisional. “Partisipasi UMKM ini diharapkan tidak hanya memeriahkan acara, tetapi juga menjadi motor penggerak ekonomi lokal,” harap Didi.

Meringankan beban para pelaku usaha, Pemerintah Kota Padang menggratiskan seluruh biaya sewa tenant. Tak hanya itu, Pemerintah Kota Padang juga berkolaborasi dengan bank swasta untuk memfasilitasi pembuatan metode pembayaran digital QRIS bagi para UMKM. Langkah ini merupakan upaya nyata untuk mendorong transaksi non-tunai dan mempermudah pelanggan, sejalan dengan visi Padang yang modern dan adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Langkah Pemko Padang memfasilitasi pelaku UMKM disambut positif. Seorang pelaku usaha, Rima, mengaku bahwa dengan terlibatnya usaha mereka pada kegiatan yang diaadakan Pemko Padang sangat membantu memperluas jangkauan pasar produk olahannya.

"Kami merasa sangat senang diwadahi pemerintah. Kegiatan seperti ini sangat membantu kami untuk melebarkan sayap usaha," ungkap pemilik usaha Inkubasi 1 Kuranji itu.

Rima berharap program semacam ini dapat terus berlanjut. Pemko Padang selalu mengikutsertakan para pelaku UMKM di setiap kegiatan yang ada. “Program ini dapat membantu UMKM ‘naik kelas’ dan berkontribusi secara signifikan terhadap peningkatan kesejahteraan ekonomi masyarakat,” tambahnya.

Panggung bagi UMKM yang diberikan Pemko Padang tidak hanya membantu pelaku usaha kecil untuk berkembang, tetapi juga secara langsung menciptakan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan bagi masyarakatnya. Partisipasi UMKM di “Taste of Padang Experience Market” ini menjadi bukti nyata sinergi antara pemerintah, perbankan, dan masyarakat dalam mewujudkan Padang yang jaya dan sejahtera. (E-2)