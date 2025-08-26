Raffi Ahmad Ingatkan UMKM Berkolaborasi demi Pengembangan Usaha

Artis Raffi Ahmad.(Dok. Istimewa)

SELEBRITAS Raffi Ahmad mengatakan, salah satu kunci penting dalam mengembangkan suatu usaha, terutama UMKM, yakni berkolaborasi. Raffi yang mengembangkan bisnis lewat Rans Entertainment juga mengingatkan agar tidak iri dengan kesuksesan orang lain.

"Orang Indonesia suka lihat toko sebelah sukses, dia iri. Padahal, seharusnya jangan. Seharusnya ajaklah untuk berkolaborasi, kenalan dengan yang punya toko, ajaklah. Supaya satu tambah satu tidak hanya jadi dua, tetapi satu tambah satu bisa jadi sepuluh,” kata Raffi dalam keterangan Selasa (26/8/2025).

Hal senada disampaikan Raffi pada acara ”Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025” di Smesco Indonesia, Jakarta, Jumat (22/8/2025).

Raffi pun mengingatkan pengusaha UMKM agar lebih luwes dalam bergaul. Apalagi, perkembangan teknologi telah membuka luas peluang berkomunikasi satu sama lain.

“Karena kalau dulu, mungkin kita mau bertemu sama Presiden saja, mau berkomunikasi, itu susah. Sementara, sekarang ada DM (direct message),” imbuh Utusan Khusus Presiden Bidang Generasi Muda dan Pekerja Seni itu.

Relasi juga menjadi salah satu kunci keberhasilan bagi Raffi Ahmad. Ia bisa berdiri sampai saat ini, berkarya selama 25 tahun, salah satunya berkat bantuan pihak lain. Dalam bisnis dan kehidupan, membangun jaringan luas sangat penting.

“Saat susah, saya dibantu teman, jadi ya link itu nomor satu. Teman itu penting, relasi juga penting, apalagi untuk bisnis,” ujar Raffi.

Diperlukan kesabaran

Ia menekankan pentingnya kesabaran untuk tetap dapat bertahan di tengah tantangan eksternal seperti daya beli masyarakat yang melemah. Tidak ada kesuksesan yang dicapai dalam waktu singkat alias instan.

Setiap usaha, menurut Raffi, pasti akan mengalami pasang surut, tak peduli apakah usaha tersebut dimulai dari modal yang besar atau kecil. Diperlukan kesabaran untuk melawan kesulitan yang dilalui sehingga bisa naik kelas.

Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025 digelar HM Sampoerna Tbk. (Sampoerna) pada 22-23 Agustus 2025 dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun ke-80 Republik Indonesia dan merayakan 112 tahun kiprahnya di Indonesia.

Melalui ”Pesta Rakyat untuk Indonesia 2025”, Sampoerna menghadirkan ruang kolaborasi para pakar, praktisi, UMKM, dan masyarakat sehingga dapat belajar serta berkembang bersama.

Acara ini dihadiri jajaran Kabinet Merah Putih. Selain Raffi, hadir Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto, Menteri UMKM Maman Abdurrahman, dan perwakilan kementerian serta lembaga lain. (I-1)