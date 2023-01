Pemerintah Akan Beli Harga Beras Petani dengan harga Berapa pun

PEMERINTAH akan berkomitmen untuk terus menyerap hasil panen padi secara optimal pada saat panen raya bulan Februari mendatang untuk memenuhi stok cadangan beras pemerintah (CBP).

Menteri Perdagangan (Mendag) Zulkifli Hasan mengungkapkan, pemerintah telah menyediakan anggaran untuk menyerap hasil panen beras petani dengan harga berapa pun.

"Berapa pun ada. Berapa saja hasilnya, asal ada barangnya pasti dibeli dengan harga yang tinggi bukan murah. Jadi kalau harga beras di pasar itu Rp 10 ribu per kg, maka Bulog akan tetap beli Rp 10 ribu per kg, tapi jualnya akan tetap Rp 8.200 per kg," kata Mendag di Kabupaten Tangerang, Kamis (12/1).

Mendag melanjutkan, untuk beras medium sendiri, pemerintah sudah menetapkan harga eceran tertinggi (HET) dengan harga Rp 9.450 per kg.

"Nanti ada pedagang dan pengecer, harga paling tinggi jualannya Rp 9.450 per kg. jadi ada subsidi (kompensasi untuk Bulog). Kalau Bulog beli Rp 11 ribu per kg, jualnya tetap Rp 8 ribu sekian," ujar Mendag.

Lebih lanjut, Mendag juga menambahkan, pemerintah sendiri sudah merubah ketentuan terkait penyerapan harga gabah dari tingkat petani. Jika tadinya sesuai dengan harga tinggi, namun sekarang dibeli dengan harga terendah.

"Sekarang sudah dirubah atas usulan Kemendag, Presiden perintahkan langsung, Bulog beli gabah bukan paling tinggi, tapi paling murah Rp 4.450 per kg. Jadi bisa beli Rp 5 ribu-Rp 6 ribu per kg," pungkasnya. (OL-4)