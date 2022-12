Perhutani Customer Award 2022 Bentuk Apresiasi Bagi Mitra Pelanggan

PERUM Perhutani mengadakan business gathering untuk menjalin silaturahmi dan mengapresiasi mitra pelanggan yang dikemas dalam Perhutani Customer Award 2022 bertemakan Without You We Are Nothing, But Together We Are Everything di Hotel Shantika Premiere Surabaya, Kamis (15/12)

Dalam keterangan pers, Senin (19/12), Direktur Utama Perum Perhutani Wahyu Kuncoro Perhutani menyatakan “Customer Award” adalah bentuk apresiasi Perum Perhutani kepada mitra pelanggan atas kerja sama dan loyalitas dalam pembelian produk Perum Perhutani.

Dalam acara Perhutani Customer Award 2022, selain Dirut Perum Perhutani Wahyu Kuncoro, hadir seluruh direksi dan jajaran serta mitra bisnis Perum Perhutani.

Wahyu menyampaikan apresiasi kepada para pelanggan Perhutani melalui acara Perhutani Customer Award 2022 sebagai wujud nyata dari menjaga hubungan dan bentuk support atas kerjasama yang terjalin selama ini.

“Tentunya apresiasi yang kami berikan adalah wujud nyata dari menjaga hubungan dan bentuk support atas kerja sama yang terjalin selama ini," katanya.

Baca juga: Sambangi Dubai, Bank Mandiri Ajak Pekerja Migran Indonesia Berwirausaha

Wahyu juga menyampaikan harapan agar Perum Perhutani dengan para mitra tetap dapat menjalin hubungan kerja sama dan membangun sinergitas yang baik ke depannya.

“Semoga dengan pelaksanaan acara apresiasi ini dukungan Bapak/Ibu semua Pelanggan Perhutani tetap terjalin dan lebih meningkat, sehingga Perhutani dapat terus bertahan bahkan bertumbuh menjadi BUMN yang lebih maju lagi ke Depan tambahnya.

Acara dilanjutkan dengan memberikan penganugerahan kepada mitra pelanggan Perum Perhutani.

Penganugerahan diberikan secara langsung oleh Dirut Perum Perhutani Wahyu Kuncoro, Direktur Komersial Perum Perhutani Ahmad Ibrahim, Direktur Keuangan dan Manajemen Resiko Perum Perhutani Kemal Sudiro.

Selain itu, turut menyerahkan anugerah adalah Direktur Operasi Perum Perhutani Natalis Anis Harjanto, Direktur Perencanaan dan Pengembangan Perum Perhutani Endung Trihartaka, serta Direktur SDM, Umum dan IT Perum Perhutani M. Denny Ermansyah kepada perwakilan dari setiap mitra yang menerima penganugerahan.

Sebagai informasi tambahan, Perhutani Customer Award 2022, mengapreasi para mitra dengan menghadirkan delapan kategori penghargaan, yaitu Outsanding growth of the year in wood commodity, The most valuable buyer in wood commodity, Top buyer of the year in wood industry commodity (export transaction), dan Top buyer of the year in wood industry commodity (domestic transaction).

Kategori lainnya adalah Agent of the year in GTD commodity (export transaction), Fastest Dollaar Payment in GTD commodity (export transaction), The most valuable buyer in cajuput oil commodity, dan The most valuable buyer in micro small business of wood craftsman commodity. (RO/OL-090