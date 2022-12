CEO BRI Insurance Raih Penghargaan Top Executive of Insurance 2022 dia ajang The Best CEO B-Universe

CHIEF Executive Officer (CEO) PT BRI Asuransi Indonesia (BRINS) Fankar Umran terpilih sebagai The Best CEO (Tokoh Finansial Indonesia) untuk kategori industri asuransi yang diselenggarakan Media Investor, B Universe Media Holding secara daring Penghargaan ini sebagai bentuk apresiasi terhadap capaian seorang CEO atas kinerja keuangan dan inovasi yang dilakukan dalam mengembangkan bisnis.

“Saya mengucapkan terima kasih kepada B-Universe atas penghargaan yang telah diberikan, tentunya penghargaan ini diberikan tidak lepas dari hasil kerja keras semua pihak baik itu seluruh Pekerja BRINS, juga customer kami. Penghargaan ini menjadi motivasi bagi kami untuk memberikan pelayanan terbaik, demi masyarakat Indonesia untuk mendapatkan proteksi" ujar Fankar.

Ketua Dewan Juri, Aviliani mengatakan, selain berkontribusi pada pencapaian kinerja, seorang CEO panutan juga harus punya kontribusi pada sektor industri yang digeluti dan lingkungan sosial. Ia menambahkan, daya tahan perusahaan melewati pandemi Covid-19 ikut ditentukan oleh kapabilitas dan kepiawaian seorang CEO mengendalikan perusahaan. Prestasinya akan makin mendapat pengakuan jika bisa menjadi inspirasi perusahaan lain untuk mampu melewati tantangan krisis ekonomi.

“CEO harus mampu berinovasi dan dapat menyelesaikan semua tantangan yang dihadapi. Prestasinya bukan saja dilihat dari sisi kinerja finansial, tapi juga dilihat rekam jejaknya dan komunikasi dengan publik,” ujar Aviliani.

Tim Juri yang menilai para CEO dipilih dari profesional yang pernah berkarier di lingkungan finansial, dan para praktisi keuangan, yakni Aviliani (ekonom Indef), Gunawan Tjokro (Penasehat Asosiasi Emiten Indonesia), Suheri Lubis, (mantan Ketua Umum Asosiasi Dana Pensiun Indonesia-ADPI), Bayu Prawira Hie (Executive Director Intelectual Business Community), Kornelius Simanjuntak (Pengawas Dewan Asuransi Indonesia), dan Primus Dorimulu (Pemimpin Redaksi Investor Daily).

Para CEO yang dinobatkan menjadi ‘Tokoh Finansial Indonesia 2022’ dipilih atas dasar penilaian kinerja finansial, hasil polling, dan penilaian juri berdasarkan data kualitatif yang dikumpulkan dari berbagai sumber, dengan bobot penilaian masing-masing 40%, 20%, dan 40%.

Di bawah Fankar Umran, BRINS menunjukkan perubahan yang signifikan dalam dua tahun terakhir, bahkan saat menghadapi situasi sulit karena pandemi, BRINS tetap mencatat pertumbuhan positif dan membukukan laba.

Sejumlah terobosan dan inovasi pun telah dihasilkan dalam kepemimpinan Fankar, antara lain membuat produk greensurance. Konsep ini akan diminati dan relevan untuk perkembangan bisnis ke depan seiring dengan komitmen global terhadap ekonomi berkelanjutan yang mengedepankan konsep ramah lingkungan atau Enviroment, Social, Governance (ESG).

Fankar terbilang giat dalam mengembangkan dan mempopulerkan produk asuransi mikro terutama untuk segmen UMKM berupa produk Asuransi Mikro untuk melindungi pelaku UMKM ini seperti Asuransi Mikro Kerusakan Tempat Usaha dengan premi Rp40 ribu per tahun dan Asuransi Mikro Rumahku sebesar Rp50 ribu per Tahun, serta produk mikro lainnya agar para pelaku UMKM memperoleh perlindungan tanpa khawatir usahanya terpuruk bila terjadi suatu risiko.

Di masa kepemimpinannya, BRINS pun memiliki program yang bertujuan untuk melindungi UMKM lewat kegiatan CSR BRINS Jagain Teman UMKM agar pelaku UMKM termotivasi untuk bangkit ditengah keterpurukan kondisi pandemi.

Selain itu, BRINS juga terus mengembangkan teknologi digital dan produk yang inovatif dalam memenuhi kebutuhan pasar, terutama membidik kalangan muda dan milenial yang lebih akrab dengan cara-cara digital dengan penawaran produk yang dapat disesuakan dengan kebutuhan (customized).

Selain menyediakan aplikasi BRINS Mobile sebagai one stop insurance services, BRI Insurance juga menjalin kerja sama dengan berbagai platform online serta aggregator (marketplace) untuk memperluas jangkauan.

Penghargaan untuk CEO berprestasi oleh Media Investor tahun ini merupakan yang ke-19. Ada 9 kategori penghargaan yang diberikan kepada para CEO yang dinilai layak menyandang predikat Tokoh Finansial 2022, meliputi Top Executive of Listed Company, Top Executive of Securities Company, Top Execurive of Insurance Company, Top Executive of Multifinance Company, Top State Owned Banker, Top Private Banker, Top Regional Banker, Top Fund Manager dan Agent of Change of State Owned Enterprises. (RO/OL-7)