Usung Konsep Japan-Di, Mazenta Gaet Penghargaan Asia

YANG muda yang berjaya. Mazenta Residence at Bintaro yang dikembangkan oleh PT Serpong Bangun Cipta melalui Cipta Harmoni Lestari (CHL) Group, sukses menorehkan prestasi di ajang Asia Property Award yang digelar di Bangkok, Thailand, Jumat (9/12) lalu.

Penghargaan yang mereka dapat ialah untuk kategori Best Housing/Landed Architectural Design (Asia) dan Best Housing/Landed Interior Design (Asia).

Sebelumnya, Mazenta Residence juga berjaya di Indonesia Property Awards yang diselenggarakan oleh Property Guru, dengan tiga penghargaan yakni Best Mid End Housing Architectural Design, Best Housing Interior Design dan Silver Winner on Best Eco-Friendly Housing Development.

Mazenta Residence at Bintaro sebetulnya tergolong proyek yang masih muda. Mazenta baru diluncurkan pada pertengahan Maret 2022, tapi langsung memiliki daya tarik karena dikembangkan dengan mengusung konsep Japan-Di (Japanese-Scandinavian). Konsep ini memang sedang menjadi tren dunia dalam sebuah konsep hunian arsitektur modern.

Chief Marketing Officer (CMO) Cipta Harmoni Lestari, Setia Iskandari Rusli, mengatakan penghargaan yang didapatkan ini menjadi bukti kredibilitas perusahannya sebagai developer muda yang dapat diandalkan dan diperhitungkan. Penghargaan ini merupakan keberhasilan tim.

Setia menyebut dengan konsep yang diusung serta segala fitur yang dimiliki, Mazenta Residence kini semakin diakui luas secara nasional maupun internasional.

"(Dengan penghargaan ini) Mazenta diakui sebagai hunian yang sangat baik performanya baik dari sisi arsitektur, interior, maupun sebagai hunian yang hijau dan eco-friendly, tidak hanya di Indonesia, namun juga di Asia," tegas Setia dalam siaran pers, Senin (12/12).

Ia menambakan perolehan berbagai penghargaan yang didapatkan itu selanjutnya akan menjadi tolok ukur kriteria standar yang tinggi dari konsumen. Karena itu pengembangan kawasan Mazenta Residence mesti relevan dengan kebutuhan masyarakat urban saat ini yaitu hidup di lingkungan yang sehat dalam harmoni keseimbangan alam.

Mazenta Residence, kata Setia, mencoba menjawab kebutuhan tersebut dengan menghadirkan fitur eco-friendly pada bangunannya.

"Seluruh tipe hunian yang ditawarkan Mazenta memiliki kualitas terbaik, ceiling tinggi, penataan ruang yang efisien untuk memaksimalkan pencahayaan alami, sirkulasi udara yang baik dan penghematan energi," jelasnya.

Secara kawasan, Mazenta Residence juga memiliki fitur ikonik seperti Jacaranda Tunnel, yoga park, pet park, wet park dengan Japanese Iconic Bridge, taman bermain anak, BBQ Area, Tabebuya Walk, looping jogging track, outdoor gym, club house yang dilengkapi dengan musala, fitness center, kolam renang, juga multifunction room yang dapat digunakan penghuni beraktivitas dan menjalin silaturahmi.

Progres pembangunan

Setia mengatakan, kawasan Bintaro telah dikenal sebagai kawasan hunian dan komersial bernilai tinggi serta menjadi salah satu dari tiga lokasi utama yang dinilai berpotensi tinggi untuk properti, selain Bekasi dan tentunya Jakarta.

Lokasi Mazenta Bintaro yang strategis juga terletak di dataran tinggi yang bisa dipastikan bebas dari banjir. Saat musim hujan seperti ini, menjadi bukti Mazenta Residence bebas dari banjir.

“Mazenta Residence Bintaro merupakan suatu hunian yang berlokasi di kawasan yang terintegrasi dengan sangat baik antara tempat usaha, komersial, pendidikan, kesehatan, hiburan, dan perbankan serta fasilitas internal hunian," ujar Setia.

Menjelang akhir 2022, Mazenta Residence saat ini sudah terjual mencapai 90%. Progres pembangunan Mazenta Residence sudah sampai pada tahap pemasangan rangka dan penutupan atap rumah.



“Penghargaan ini menjadi dorongan semangat kami untuk terus berkinerja baik agar serah terima Mazenta Residence dapat dimulai pada Juni 2023, lebih awal dari yang kami janjikan sebelumnya," terangnya.

Ada dua tipe rumah yang ditawarkan oleh Mazenta Residence, yaitu tipe 6 dan tipe 7 dengan keseluruhan unit memiliki dua lantai. Mazenta Residence dipasarkan mulai dari harga Rp 1,9 milairan. Khusus selama Desember 2022, calon pembeli akan menikmati berbagai promo serta penawaran istimewa. (RO/X-12)