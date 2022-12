Harga Minyak Naik setelah OPEC+ Tahan Target Produksi Minyak

HARGA minyak naik tipis di awal perdagangan setelah negara-negara OPEC+ menegaskan kembali target produksi minyak mereka menjelang larangan Uni Eropa (UE) dan pembatasan harga minyak mentah Rusia, yang dimulai pada hari Senin (5/12/2022).

Pada saat yang sama, sebagai tanda positif untuk permintaan bahan bakar, lebih banyak kota di Tiongkok melonggarkan pembatasan Covid-19 selama akhir pekan.

Minyak mentah berjangka Brent naik 39 sen, atau 0,5 persen, menjadi $85,96 per barel pada 2309 GMT, sementara minyak mentah berjangka West Texas Intermediate (WTI) AS naik 37 sen, atau 0,5 persen, menjadi $80,35 per barel.

Organisasi Negara Pengekspor Minyak dan sekutunya termasuk Rusia, bersama-sama disebut OPEC+, pada Minggu sepakat untuk tetap berpegang pada rencana Oktober mereka untuk memangkas produksi sebesar 2 juta barel per hari (bpd) dari November hingga 2023.

Analis mengatakan keputusan OPEC+ diharapkan karena produsen utama menunggu untuk melihat dampak larangan impor UE dan batas harga Grup Tujuh (G7) $60 per barel pada minyak Rusia yang berlayar di laut, dengan Rusia mengancam akan memangkas pasokan ke negara mana pun yang mengikuti topi.

"Mengingat ketidakpastian yang belum pernah terjadi sebelumnya, strategi menonton dan menunggu OPEC+ tampak sangat masuk akal," kata analis RBC Capital Markets dalam sebuah catatan. (CNA/OL-13)

