Bank bjb Raih Penghargaan Human Capital & Performance Awards 2022

PT Bank Pembangunan Daerah Jawa Barat dan Banten, Tbk. (bank bjb) kembali menorehkan prestasi. Kali ini, bank bjb berhasil meraih predikat pemenang Human Capital & Performance Awards 2022.

Penghargaan tersebut diberikan oleh Majalah BusinessNews bekerja sama dengan sejumlah pihak. Meliputi Forum Human Capital Indonesia (FHCI), CEO Forum, Human Capital Institute USA, serta para pakar dan profesional di bidang Human Capital, Strategic Management, ICT, Riset & Inovasi konsultan HC dari Universitas Indonesia, Universitas Bina Nusantara, Universitas Pertamina, dan lainnya. Kesemuanya tergabung sebagai Dewan Juri Human Capital & Performance Award 2022.

Pemberian penghargaan dilangsungkan pada Rabu 30 November 2022 mulai pukul 16.00 WIB di The Westin Hotel, Jakarta.

Penghargaan diterima oleh Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan. Turut hadir mendampingi Pemimpin Divisi Human Capital bank bjb Dadan Yonanda dan Deputy Corporate Secretary bank bjb Devi Fajar Nugraha.

Dalam penghargaan tersebut, bank bjb berhasil menyabet skor 529 dalam penilaian Human Capital & Performance Awards 2022. Bank bjb mendapat penghargaan kategori The Best Recruitment and Workforce Planning Strategy (Banking Industries).

Selain itu Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan meraih penghargaan The Best Human Capital Director of The Year, serta Pemimpin Divisi Corporate Secretary bank bjb Widi Hartoto mendapat penghargaan The Best Corporate Secretary of The Year.

Dewan juri menetapkan bahwa bank bjb lolos sebagai pemenang Human Capital & Performance Award 2022 dari sekitar 400 perusahaan yang dinilai. Hal tersebut didasarkan pada tahap seleksi awal yang mencakup penilaian keuangan, laporan tahunan, dan kinerja perusahaan.

Adapun kriteria umum penilaian yang dilakukan adalah mencakup komitmen perusahaan dalam mendukung pertumbuhan bisnis terutama dari sisi Human Capital & Performance, memiliki pertumbuhan kinerja yang baik, mengedepankan core value AKHLAK, Employee Value Proposition (EVP) dan Governance Risk and Compliance (GRC), memiliki komitmen inovasi melalui tranformasi bisnis dan digital, juga mempersiapan generasi muda dan wanita menjadi "The Next Leader".

Human Capital & Performance Awards 2022 memiliki tema “Human Capital Digital Transformation for Corporate Excellence” bertujuan untuk mendorong prestasi dan kinerja perusahaan dalam mengembangkan transformasi sumber daya manusia di perusahaan masing-masing melalui transformasi digital. Hal tersebut dilakukan guna menciptakan talenta BUMN yang unggul, profesional dan berkualitas global.

Direktur Operasional bank bjb Tedi Setiawan menghaturkan rasa terimakasihnya atas penghargaan yang diberikan oleh Majalah BusinessNews kepada perusahaan. Dia mengatakan, hal tersebut menjadi cermin kerja keras dan komitmen perusahaan dalam memberi pelayanan terbaik bagi masyarakat.

"Penghargaan Human Capital & Performance Awards 2022 ini merupakan bentuk apresiasi terhadap bank bjb yang senantiasa mengedepankan inovasi dalam peningkatan kapasitas sumber daya manusianya. Sehingga, bank bjb dapat terus memberikan pelayanan prima bagi masyarakat," ungkap Tedi. (RO/OL-09)