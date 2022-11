Nilai tukar (kurs) rupiah yang ditransaksikan antarbank di Jakarta, pada Selasa pagi (22/11/2022) melemah 12 poin.

Pelemahan itu setara 0,08 persen ke posisi Rp15.725 per dolar AS dibandingkan posisi pada penutupan perdagangan sebelumnya Rp15.713 per dolar AS. (Ant/OL-13)

