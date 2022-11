Fintech dan Bisnis Syariah Bagian Motor Penggerak Ekonomi Nasional

DIGITAL media online Infoekonomi.Id yang menyajikan berita ekonomi, keuangan dan bisnis terdepan bersama Tras N Co Indonesia kembali akan menggelar ajang penganugerahan Top Corporate Finance Awards 2022.

Kali ini anugerah bergengsi siap digelar pada 14 Desember 2022 melalui event awarding virtual tersebut akan ditujukan khusus untuk perusahaan di sektor bisnis syariah dan finansial teknologi (fintech).

CEO Infoekonomi.Id, Arief Munajad, mengatakan, sektor bisnis syariah dan fintech telah membuktikan sebagai motor-motor penggerak ekonomi nasional, di mana banyak peran strategis kedua sektor bisnis ini yang dapat dikontribusikan.

Arief mengatakan, dengan jumlah penduduk muslim terbesar di dunia, Indonesia memiliki potensi sangat besar untuk mengembangkan sektor bisnis syariah yang dapat memberikan kontribusi dalam mencapai target keuangan inklusif termasuk pengembangan keuangan syariah.

Di sisi lain, Arief melanjutkan, fintech di Indonesia telah berkembang demikian pesat dalam beberapa tahun terakhir, terbukti dengan peningkatan jumlah penyelenggara fintech berlisensi, makin beragamnya solusi layanan keuangan digital yang ada di pasar saat ini serta pertumbuhan pemanfaatan Fintek dan layanan keuangan digital di masyarakat.

Sebagai media digital yang fokus memberitakan ekonomi, keuangan dan bisnis terdepan, Infoekonomi.Id berinisiatif untuk memberikan apresiasi kepada sektor bisnis syariah dan Fintek berizin resmi yang memiliki pencapaian kinerja yang baik.

“Bagi mereka yang berhasil sesuai penilaian untuk tiga kategori yang telah ditetapkan, yaitu Special Achievement for Sharia Companies dan Business Units, Special Achievement for BPR Sharia dan Special Achievement for Fintech Lending, berhak menerima penghargaan Top Corporate Finance Awards 2022,” jelas Arief.

Sementara CEO Tras N Co Indonesia, Tri Raharjo mengatakan masyarakat dan berbagai pihak eksternal lainnya sangat berkepentingan untuk mengetahui sejauh mana perkembangan sektor bisnis syariah dan Fintek dalam kinerja perusahaannya dan seberapa popular brand atau corporate awareness-nya di ranah digital.

Tri mengatakan, Tras N Co Indonesia mengungkap perusahaan-perusahaan tersebut melalui kinerja keuangan yang baik berdasarkan tiga parameter penilaian, yaitu Digital Corporate Brand Awareness Aspect, Revenue Aspect dan Nett Profit Aspect.

Perusahaan di sektor bisnis syariah dan finansial teknologi yang secara data dan kriteria yang telah ditetapkan berhasil meraih total skor mimimum yang ditentukan, berhak mendapatkan penghargaan Top Corporate Finance Awards 2022.

“Kami berharap, penghargaan ini nantinya akan mampu menjadi stimulus perusahaan untuk semakin berkembang dan menjadi kontribusi positif dalam tujuan perusahaan secara keseluruhan,” tutup Tri. (RO/OL-09)