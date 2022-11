Buku B20 Sustainability 4.0 Awards, Langkah Kecil Menuju Dunia Lebih Baik

SETELAH menerima lebih dari 700 pendaftar serta 200+ proposal dari 34 kota di Indonesia di tiga kategori utama yakni akses ke air bersih; pengurangan dan penggunaan kembali sampah plastik; dan perempuan memimpin dalam keberlanjutan, KADIN Indonesia meluncurkan buku B20 Sustainability 4.0 Awards.

Peluncuran buku dilakukan bersamaan dengan digelarnya B20 Indonesia Net Zero Summit 2022 yang berlangsung di Bali Nusa Dua Convention Center (BNDCC), Jumat (11/11) dan dihadiri Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Menko Marves) Luhut Binsar Panjaitan.

Selaku penerima pertama buku B20 Sustainability 4.0 Awards, Luhut Binsar Panjaitan mengatakan buku ini dapat menciptakan langkah-langkah strategis dan berdampak sebagai komitmen dunia usaha untuk mendukung pembangunan Indonesia yang lebih baik dan berkelanjutan.

“Dalam rangka membangun Indonesia yang berkelanjutan dan ramah lingkungan, dibutuhkan perubahan cara dalam menggerakan perekonomian Indonesia dengan mengadaptasi praktik berkelanjutan," katanya.

"Buku ini akan menjadi panduan bagi perusahaanperusahaan Indonesia untuk bertransisi menjadi bisnis yang berkelanjutan," jelasnya.

"Selain itu, buku ini menjadi wadah untuk mengapresiasi seluruh stakeholder, termasuk para pendaftar yang telah mengajukan upaya keberlanjutan mereka untuk Indonesia yang lebih baik dan lebih sehat,” ucap Luhut.

Baca juga: Dukung Zero Flaring Migas, Norinco dan Mirah Green Sepakati Investasi US2 Miliar



Lebih lanjut, Luhut mengatakan sangat mengapresiasi langkah yang diambil KADIN Indonesia karena akan mengakui dan menghargai setiap inovasi yang dibuat oleh bisnis dan individu dalam meningkatkan praktik keberlanjutan inklusif dalam kegiatan mereka.

Terlebih, lagi saat Indonesia sedang memperlihatkan sebagai negara yang punya komitmen tinggi dalam memprioritaskan praktik pembangunan berkelanjutan.

Ketua Umum KADIN Indonesia dan Host of B20 Indonesia, Arsjad Rasjid mengatakan praktik berkelanjutan memiliki banyak manfaat bagi perusahaan mulai dari meningkatkan citra dan reputasi perusahaan sehingga punya nilai lebih di mata investor, juga dapat membantu perusahaan untuk terus berinovasi serta punya dampak positif bagi lingkungan hidup.

“Adanya buku B20 Sustainability 4.0 Awards ini membantu menyadarkan para pelaku umkm hingga swasta betapa pentingnya mengadopsi praktik berkelanjutan," katanya.

"Terlebih adanya perubahan iklim menjadi perhatian pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk mengurangi jejak karbon dan menjadi bisnis yang berkelanjutan," jelas Arsjad.

"Tak hanya untuk melestarikan lingkungan, dengan mengadopsi praktik berkelanjutan juga membuka peluang besar perusahaan tersebut mendapatkan investasi," ucapnya.

"Buku B20 Sustainability 4.0 Awards juga menjadi bukti bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia benar-benar mengimplementasikan praktis bisnis berkelanjutan,” ucap Arsjad.

Chair of B20 Indonesia dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Maritim, Investasi dan Hubungan Internasional, Shinta W. Kamdani mengatakan dalam situasi dunia yang sedang mengalami krisis ekologi sehingga banyak terjadi bencana sebagai dampak dari perubahan iklim, perlu ada langkah konkrit dari pelaku usaha untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.

“B20 Sustainability 4.0 Awards merupakan awal mula dari perjuangan para pelaku usaha Indonesia untuk bertransisi menjadi bisnis yang berkelanjutan," jelasnya.

Pada dasarnya, upaya transisisi bisnis berkelanjutan membutuhkan kolaborasi yang sinergi antar-pelaku usaha, pemerintah, serta stakeholder yang lainnya.

Pelaku usaha juga harus menempatkan diri mereka sebagai solusi dan bukan bagian dari masalah.

"Penyelenggaraan dan peluncuran buku B20 Sustainability 4.0 Awards ini juga membuktikan bahwa praktik bisnis berkelanjutan tidak hanya dapat dilakukan oleh perusahaan besar saja, namum UMKM pun dapat menjadi bagian dari itu,” ucap Shinta.

Ketua B20 Sustainability 4.0 Awards dan Presiden Direktur PT Anugerah Pharmindo Lestari, Christophe Piganiol sangat mengapresiasi peluncuran buku B20 Sustainability 4.0 karena dapat menginspirasi dan meningkatkan kolaborasi antara para stakeholder bersama-sama mulai untuk mengadopsi praktik berkelanjutan.

Christophe menambahkan, buku ini merekam jejak dan kerja keras para pelaku bisnis dan individu yang menanamkan praktik berkelanjutan dengan merangkul masyarakat untuk berpartisipasi dalam agenda mereka.

“Peluncuran buku B20 Sustainability 4.0 Awards ini akan menghubungkan para stakeholder untuk berkolaborasi bersama sehingga dapat menjadikan dunia yang berkelanjutan," ujarnya.

"Melalui buku B20 Sustainability 4.0 ini, diharapkan dapat menginspirasi perusahaan-perusahaan lain dan meningkatkan kolaborasi antara para stakeholder untuk mengadopsi praktik berkelanjutan," jelas Christophe.

"Dengan pencapaian dan dampak yang sudah dilakukan oleh lebih dari 200 perusahaan dan UKM, menunjukkan bahwa dunia ini memiliki generasi penerus yang lebih baik untuk masa depan,” ucap Christophe.

B20 Sustainability 4.0 Awards ini diprakarsai oleh SwissCham, bekerja sama dengan KADIN Indonesia dan EuroCham.

Kegiatan ini merupakan kolaborasi pertama antara Eropa dan Indonesia dan sideline event dari B20 Indonesia yang mengapresiasi para pelaku bisnis dan UMKM yang menanamkan praktik keberlanjutan dalam proses dan strategi bisnis dengan mengintegrasikan aspek lingkungan dan masyarakat.

B20 Sustainability Awards ini juga didukung oleh BritCham, EKONID, IBAI, IFCCI, Universitas Trisakti, Coventry University, dan sponsor, antara lain PT Anugerah Pharmindo Lestari, Veolia, Kearney, Siemens, Indesso, HSBC, dan Zurich.

Selain Menko Marves Luhut Binsar Panjaitan; Christophe Piganiol, Ketua B20 Sustainability 4.0 Awards dan Presiden Direktur PT Anugerah Pharmindo Lestari; Arsjad Rasjid, Host of B20 Indonesia dan Ketua Umum KADIN Indonesia; Shinta Kamdani, Chair of B20 Indonesia dan Wakil Ketua Umum Koordinator Bidang Kemaritiman, Investasi dan Hubungan Internasional, acara peluncuran buku ini juga dihadiri oleh Agus Ciputra, The Chairman of The European Business Chamber of Commerce in Indonesia (EuroCham) and President Director PT BASF.

Acara ini juga dihadiri oleh beberapa sponsors, diantaranya President Director of HSBC, François de Maricourt; President Director and CEO Siemens Indonesia, Lamine Jendoubi; Head of Strategy, Business Development and Government Affair Siemens Indonesia, Bernard Ade Permatista ; dan Partner & President Commissioner PT. AT Kearney, Alessandro Gazzini. (RO/OL-09)