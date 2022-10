Gandeng Social Entrepreneur, Hey Coco Pasarkan Minuman 'Nam Hom'

BISNIS di bidang makanan dan minuman (F&B) adalah bisnis yang tak akan mati. Pasalnya produk makanan dan minuman merupakan kebutuhan primer manusia sebagai makhluk hidup.

Mengutip dari Databoks, sektor penyediaan akomodasi dan makan-minum mengalami pertumbuhan sebesar 1,91% di kuartal II tahun 2021.

Pertumbuhan tersebut lebih tinggi dibandingkan pada kuartal sebelumnya yang terkontraksi 1,8%.

Tak mengherankan, beragam produk minuman dari pabrikan hingga sekelas gerai bertebaran di mana-mana. Dengan begitu, membuktikan bahwa bisnis minuman masih cukup menjanjikan.

Salah satunya yang minuman yang sedang tren di Asia khususnya kawasan Asia Tennggara adalah minuman kelapa. Air kelapa tak sekadar pelepas dahaga tapi bermanfaat bagi kesehatan dan kecantikan.

Di Indonesia, minuman kelapa jarang ditemukan terutama menggunakan kelapa asli Thailand yang disebut “Nam Hom”. Diyakini bahwa 'Nam Hom' merupakan kelapa terbaik di dunia dengan jenis air kelapa yang manis dan harum.

Hal itu menjadi inspirasi Hey Coco yang merupakan minuman berbahan dasar air kelapa ini untuk menggunakan kelapa asli Thailand yang disebut “Nam Hom”.

Untuk memasarkan minuman 'Nam Hom', Hey Coco juga mengajak mitra untuk menjadi seorang social entrepreneur.

Hey Coco memilih konsep kemitraan, karena ingin mengajak semua mitra tidak hanya untuk berbisnis semata tetapi sharing dan bertumbuh bersama, dan juga bisa berdampak positif kepada sesama seperti melakukan charity.

"Setiap menu-menu Hey Coco juga menggunakan buah asli yang sangat baik untuk menunjang “Healthy Lifestyle” pada saat ini," kata Kellyn selaku founder Hey Coco dalam keterangan, Rabu (5/10)

Menurut Kellyn, Hey Coco yang juga @heycoco.shake mempunyai menu-menu yang sangat pas dengan lidah orang-orang di Indonesia, menggunakan air kelapa asli Thailand dan buah asli.

Saat ini Hey Coco sudah memiliki beberapa gerai di Jakarta. Selain memiliki gerai, Hey Coco juga dijual secara online.

"Serta bisa dipesan secara online melalui Go Food, Grab Food, Shopee Food, dll," kata dia.

Beberapa konsumen Hey Coco pun sudah merasakan sensasi rasa dari minuman air kelapa ini.

“Gue udh coba banyak bngt coconut shake, dan menurut gue ini One of The Best di Jakarta. Soalnya ga terlalu manis, rasa coconut-nya berasa bngt, kaya milkshake cuman lebi sehat ya pemirsah,” kata seorang konsumen. (RO/OL-09)