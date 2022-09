Kinerja Trakindo Raih Beragam Apresiasi di 2022, Ini Daftarnya

KINERJA perusahaan penyedia alat berat, PT Trakindo Utama tahun ini meraih sejumlah apresiasi, baik dalam bidang komunikasi, Sumber Daya Manusia (SDM), dan Keselamatan, Kesehatan Kerja dan Lingkungan (K3L) untuk kegiatan yang berlangsung di periode tahun 2021-2022.

Penghargaan bagi penyedia alat berat dengan jenama Cat itu, diantaranya PR Indonesia Awards 2022, Indonesia PR of the Year 2022, Indonesia Diversity, Equity, Inclusion (DEI) & Environmental, Social, Governance (ESG) Awards 2022, serta Human Resources Excellence Awards.

Chief Administrastion Officer Trakindo Yulia Yasmina mengatakan, penghargaan tersebut berhasil diraih Trakindo untuk berbagai program yang diselenggarakan setahun ke belakang, baik dari program pendidikan, sosial, komunikasi internal, kesehatan dan keselamatan kerja, hingga transformasi bisnis.

Yulia menegaskan, Trakindo sejak awal berkomitmen untuk kesejahteraan Indonesia, tercermin dari misi perusahaan yaitu menciptakan lapangan pekerjaan yang layak dan berkualitas bagi sebanyak mungkin rakyat Indonesia.

"Kami bersyukur dedikasi Trakindo dalam berkarya untuk Indonesia telah diapresiasi dan dinilai memiliki kinerja baik sehingga menerima penghargaan di bidang komunikasi dan SDM. Kini, tugas kami meningkatkan kinerja, terus mengamalkan semangat Advancing You Forward, dan kami ingin menjalin kolaborasi lebih luas lagi, sehingga kami bisa berkontribusi lebih besar bagi pembangunan Indonesia,” ujar Yulia dalam keterangannya.

Pada September ini, Trakindo meraih penghargaan Silver untuk 4 kategori yaitu Excellence in Business Transformation; Excellence in Corporate Wellness; Excellence in Crisis Management and Recovery; dan Excellence in CSR Strategy oleh Human Resources Excellence Awards 2022 Indonesia di Jakarta.

Baca juga : Henoch Munandar Nahkodai Bank BTPN hingga 2025

Sedangkan, pada Agustus 2022, Trakindo mendapatkan apresiasi Gold Winner Kategori DEI untuk Program during Pandemic: Sehati - Sejiwa - Seraga - SHE Talk; dan Silver Winner Kategori ESG untuk program LINK & MATCH CSR CO-OP Program oleh Indonesia DEI & ESG Awards 2022 yang diselenggarakan oleh HUMAS INDONESIA di Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur.

Selanjutnya, Trakindo turut pula mendapatkan The Best PR Program of The Year 2022 pada program Penguatan Pendidikan Teknologi di Tanah Air Pasca Pandemi untuk Kategori Creative PR Program dan program Peluncuran Cat 320 GX #HandalBalikinModal untuk kategori Marketing PR Program; serta The Best Outtakes Index PR Program 2022 pada program Peluncuran Cat 320 GX #HandalBalikinModal di kategori Marketing PR Program oleh Indonesia PR of the Year 2022 yang diselenggarakan MIX MarComm pada pertengahan Juli 2022.

Sebelumnya pada akhir Maret 2022, Trakindo juga mendapat predikat Bronze Winner pada program Penguatan Pendidikan Teknologi di Tanah Air Pasca Pandemi untuk kategori Perusahaan Swasta Sub Kategori Corporate PR, diberikan oleh PR Indonesia Awards (PRIA) 2022 yang diselenggarakan PR INDONESIA.

Yulia menambahkan, berbagai penghargaan itu menjadi afirmasi bagi Trakindo untuk terus menjalankan semangat Advancing You Forward, melakukan pengembangan berkelanjutan melalui pengembangan kapasitas dan kapabilitas kepada seluruh pemangku kepentingan, demi mencapai tujuan dan kesuksesan jangka panjang.

"Tentu saja pencapaian tahun ini harus menjadi pemicu bagi kami untuk bekerja lebih baik lagi, dengan tujuan mendorong pertumbuhan, membangun relevansi, dan mewujudkan dedikasi Trakindo bagi masyarakat Indonesia. Kami juga mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya bagi masyarakat di wilayah kerja kami, termasuk juga rekan-rekan jurnalis, berkat kerja sama yang baik dan dukungan yang diberikan, Trakindo bisa mencapai semua ini,” tutup Yulia. (RO/OL-7)