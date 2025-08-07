Headline
Ekonomi Tumbuh sebagai Paradoks

Gaikindo membeberkan penyusutan penjualan mobil di Tanah Air.

E-Paper
Login
NEWSTICKER
Kemenag Benarkan Ada ASN yang Ditangkap Densus 88
TNI Tegaskan Pengamanan Rumah Jaksa Sesuai Aturan, Bukan Interven
KPK Pastikan Paspor Harun Masiku Sudah Dicabut
PN Sleman Nyatakan tak Berwenang Adili Kasus Ijazah Jokowi
Jembatan Putus, Penghulu Berenang Seberangi Sungai di Pasaman

Lanjutkan Capaian Kinerja Positif selama Semester I 2025

Despian Nurhidayat
07/8/2025 20:04
Lanjutkan Capaian Kinerja Positif selama Semester I 2025
Ilustrasi(Dok ist)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank/Bank) melanjutkan kinerja positif dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp112,86 miliar dalam Laporan Keuangan Semester I 2025 atau tumbuh 30,49% Year-on-Year (YoY) dari posisi Semester I 2024 yaitu sebesar Rp86,49 miliar. 

Katalis peningkatan Laba Bersih Bank tersebut dipicu oleh peningkatan Laba Operasional Bank sebesar 58,56% Year-on-Year (YoY) menjadi Rp123,70 miliar di Semester I 2025 dari sebelumnya Rp78,01 miliar di Semester I 2024. 

Peningkatan dalam Laba Operasional tersebut dipicu oleh pertumbuhan Kredit netto Bank sebesar Rp28,58 triliun (Net)di Semester I 2025 dari sebelumnya Rp26,98 triliun (Net) di Semester I 2024 atau tumbuh 5,95% YoY (Year-on-Year) dengan rasio NPL Net Semester I 2025 yang terjaga di level 1,37%. Di semester I 2025 Bank juga berhasil mencatatkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) Rp33,96triliun.

Baca juga : KKGI Tutup 2024 dengan Laba Melesat Hingga 95,4%

“Selama semester pertama ini, Bank mempertahankan momentum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pinjaman dan simpanan nasabah Bank serta terjaga kualitas asetnya. Sehingga Bank mampu menghasilkan laba bersih pada semester pertama yang lebih baik dari periode yang sama tahun lalu,” ungkap Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai dilansir dari keterangan resmi, Kamis (7/8). 

Kinerja Bank juga ditopang oleh permodalan yang kuat dengan Rasio Kecukupan Modal sebesar 13,11% pada posisi Juni 2025 yang menunjukkan bahwa Bank berada pada posisi yang baik untuk terus tumbuh berkelanjutan.

“Dengan dukungan permodalan dan likuiditas yang kuat, J Trust Bank terus meningkatkan kapabilitas digital dan menjamin perbankan yang aman. Kami berkomitman untuk dapat menjawab kebutuhan nasabah melalui ragam produk, layanan dan program yang inovatif” tutup Ritsuo Fukadai. (H-2)



Cek berita dan artikel yg lain di Google News dan dan ikuti WhatsApp channel mediaindonesia.com
Editor : Indrastuti
Berita Lainnya
LOAD MORE
Opini
LOAD MORE
Kolom Pakar
LOAD MORE
BenihBaik
LOAD MORE

Rubrikasi

Sitemap

Copyright @ 2025 Media Group - mediaindonesia. All Rights Reserved