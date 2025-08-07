Lanjutkan Capaian Kinerja Positif selama Semester I 2025

Ilustrasi(Dok ist)

PT Bank JTrust Indonesia Tbk (J Trust Bank/Bank) melanjutkan kinerja positif dengan mencatatkan laba bersih sebesar Rp112,86 miliar dalam Laporan Keuangan Semester I 2025 atau tumbuh 30,49% Year-on-Year (YoY) dari posisi Semester I 2024 yaitu sebesar Rp86,49 miliar.

Katalis peningkatan Laba Bersih Bank tersebut dipicu oleh peningkatan Laba Operasional Bank sebesar 58,56% Year-on-Year (YoY) menjadi Rp123,70 miliar di Semester I 2025 dari sebelumnya Rp78,01 miliar di Semester I 2024.

Peningkatan dalam Laba Operasional tersebut dipicu oleh pertumbuhan Kredit netto Bank sebesar Rp28,58 triliun (Net)di Semester I 2025 dari sebelumnya Rp26,98 triliun (Net) di Semester I 2024 atau tumbuh 5,95% YoY (Year-on-Year) dengan rasio NPL Net Semester I 2025 yang terjaga di level 1,37%. Di semester I 2025 Bank juga berhasil mencatatkan perolehan dana pihak ketiga (DPK) Rp33,96triliun.

“Selama semester pertama ini, Bank mempertahankan momentum dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dalam ekspansi pinjaman dan simpanan nasabah Bank serta terjaga kualitas asetnya. Sehingga Bank mampu menghasilkan laba bersih pada semester pertama yang lebih baik dari periode yang sama tahun lalu,” ungkap Direktur Utama J Trust Bank, Ritsuo Fukadai dilansir dari keterangan resmi, Kamis (7/8).

Kinerja Bank juga ditopang oleh permodalan yang kuat dengan Rasio Kecukupan Modal sebesar 13,11% pada posisi Juni 2025 yang menunjukkan bahwa Bank berada pada posisi yang baik untuk terus tumbuh berkelanjutan.

“Dengan dukungan permodalan dan likuiditas yang kuat, J Trust Bank terus meningkatkan kapabilitas digital dan menjamin perbankan yang aman. Kami berkomitman untuk dapat menjawab kebutuhan nasabah melalui ragam produk, layanan dan program yang inovatif” tutup Ritsuo Fukadai. (H-2)