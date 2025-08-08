Laba Bersih Hana Bank Naik 27% pada Paruh Pertama 2025

Ilustrasi(Dok Hana Bank)

PT Bank KEB Hana Indonesia (Hana Bank) berhasil mencatatkan kinerja yang solid sepanjang semester I 2025. Laba bersih perseroan tumbuh sebesar 27% secara tahunan (year-on-year/yoy) menjadi Rp330,33 miliar. Capaian ini didorong oleh kenaikan pendapatan bunga bersih sebesar 3% yoy menjadi Rp944,30 miliar.

"Kinerja intermediasi Hana Bank juga menunjukkan tren positif," kata Presiden Direktur Hana Bank Ko Yung Ryul dalam keterangan resmi.

Penyaluran kredit meningkat 10% yoy menjadi Rp39,73 triliun, yang didominasi oleh segmen korporasi. Sementara itu, dana pihak ketiga (DPK) bertambah 9% yoy menjadi Rp27,71 triliun. Angka ini melampaui pertumbuhan kredit dan DPK perbankan nasional pada semester I 2025 yang masing-masing sebesar 7,77% dan 6,96%.

“Pencapaian ini mencerminkan upaya Hana Bank dalam menjaga pertumbuhan yang berkelanjutan dengan menyediakan solusi keuangan yang relevan," tambah Ko.

Kualitas kredit Hana Bank pada periode ini tetap terjaga. Rasio Non-Performing Loan (NPL) gross dan net masing-masing tercatat sebesar 0,73% dan 0,26%, jauh lebih rendah dibandingkan rata-rata industri perbankan yang sebesar 2,22% dan 0,84%.

Capital Adequacy Ratio (CAR) Hana Bank juga tetap kuat di level 26,88%, lebih tinggi dari CAR industri perbankan yang sebesar 25,79%, menunjukkan kecukupan modal untuk mendukung ekspansi bisnis ke depan.

Selama paruh pertama 2025, Hana Bank menghadirkan berbagai produk simpanan yang relevan dengan dinamika ekonomi saat ini, seperti Goal Savings dan Flexi Deposit. Selain itu, bank ini memperluas pilihan investasi bagi nasabah dengan menjadi mitra distribusi produk reksa dana dari PT BNP Paribas Asset Management dan PT Syailendra Capital. Hana Bank juga meluncurkan program loyalitas nasabah bernama Spend4Win. (E-4)