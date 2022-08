Jaga Loyalitas Konsumen, DEP Luncurkan Seri Produk Baru

INDUSTRI memiliki potensi yang menjanjikan di Indonesia. Terlebih lagi, Indonesia termasuk negara dengan populasi besar.

Tak hanya produk kosmetik dan perawatan tubuh buatan dalam negeri, produk dari mancanegara juga turut membidik konsumen dalam negeri.

Salah satu perusahaan yang bergerak di industri kosmetik dan perawatan tubuh adalah PT Duta Elok Persada (DEP) yang berdiri tahun 2015 merupakan anak perusahaan dari Skin Health Group.

Dalam memasarkan produknya, DEP membawa misi untuk memberikan peluang bagi setiap individu agar menjadi wirausaha mandiri.

Melalui rancangan pemasaran, serta didukung dengan sistem edukasi yang handal dan profesional setiap individu bisa menjadi mitra untuk memasarkan produk berkualitas unggul.

Produk-produk unggulan yang dipasarkan DEP meliputi produk kecantikan yang dapat digunakan sehari-hari untuk membantu menjaga kecantikan dan kesehatan kulit dari luar (NuAmoorea & Dermalabs) dan dari dalam (DEP Joyful BB Drink).

Selain itu, produk kesehatan untuk meningkatkan daya tahan tubuh, yang dipasarkan dengan nama produk DEP Joyful IB Drink.

Beragamnya kebutuhan masyarakat di Indonesia, maka PT DEP melengkapi produknya dengan produk kecantikan dekoratif yaitu Nu Lux Makeup Series yang diluncurkan pada Sabtu (27/8) di Hotel Peninsula Jakarta.

Nu Lux berasal dari kata “Nu” (new yang artinya baru) dan “Lux” (luxurious yang artiya kemewahan atau dibaca luks/ looks yang artinya penampilan).

"Jadi dengan Nu Lux Makeup Series ini, DEP ingin mewujudkan setiap individu dapat tampil lebih cantik, anggun dan percaya diri dalam menjalankan aktivitasnya," kata Diana Rigg Roberta, selaku Direktur Edukasi & Business Development PT Duta Elok Persada.

"Nu Lux Makeup Series memiliki tagline yaitu Inspiring You di mana melalui Nu Lux Makeup Series maka DEP dapat memberikan inspirasi positif kepada para individu untuk menjadi versi terbaik dirinya," jelasnya.

Dengan tema Launching Nu Lux MakeUp Series ini adalah The Power of Beauty, menurut Diana, PT DEP ingin mengingatkan kembali bahwa penampilan prima (kecantikan) dapat berperan penting dalam menambah rasa percaya diri sehingga akan berdampak positif bagi dirinya sendiri, keluarga, maupun lingkungannya.

Nu Lux Makeup Series dapat membantu para individu mendapatkan penampilan dan kecantikan ini.

“Kami memiliki komitmen untuk menyediakan produk berkualitas serta edukasi secara menyeluruh dimulai dari skincare product, beauty drink, healthy drink serta yang terbaru yaitu makeup series, yang didukung oleh para principal Kami dari dalam negeri maupun luar negeri," katanya.

"Untuk produk Nu Lux Makeup Series, kami didukung oleh tga manufaktur besar dari Indonesia, Jerman dan Italia," jelas Diana.

Rangkaian acara launching ini dimulai dengan DEP Expo, di mana tersedia booth dari 4 merek produk DEP yaitu: Nu Amoorea, Dermalabs, DEP Joyful Series, dan Nu Lux Make up Series.

Peserta dapat mengunjungi booth ini untuk mendapatkan informasi tentang masing-masing produk.

Apabila peserta tertarik untuk membeli produk nya, maka dapat langsung menghubungi member terdaftar atau stockist terdekat.

“Dalam acara ini kami menyediakan booth untuk konsultasi produk langsung oleh produk specialist bagi para pelangggan kami," kata Renny Listyawati, selaku DEP Product Development.

"Sehingga segala keingintahuan pelanggan bagaimana cara mendapatkan kecantikan dan kesehatan dapat lebih terpenuhi,” ucap Renny.

Setelah itu acara dilanjutkan dengan seminar dari Grooming Expert Ibu Soraya Haque, dengan judul topik yang sangat menarik yaitu Boost Your Professional & Confident Look.

Dalam kesempatan ini, para peserta diperlihatkan rangkaian produk Nu Lux yaitu Brow Designer, Pencil Liner, Perfect Pen, Eye Crayon , Maxcara dan Eye Make Up Remover.

Selain itu, diluncurkannya tiga warna terbaru dari Lip Paint. Acara semakin seru dengan adanya demo makeup “Daily Makeup Super Simple” dari Makeup Artis Jakarta yaitu Dinda Nalurita.

Dalam demo makeup ini, peserta diberikan tutorial untuk dapat merias wajah sehari-hari dengan cara sederhana dan cepat.

"Diharapkan peserta dapat menggunakan makeup setiap harinya terutama untuk menunjang aktivitasnya agar terlihat lebih cantik dan anggun," tutur Renny.

Sebagai pamungkas dari rangkaian acara yaitu penarikan lucky draw dan ditutup dengan menyanyikan lagu DEP yaitu Top One The Best. (RO/OL-09)