Nasabah Pengguna Inovasi Aplikasi DBS Alami Peningkatan

MEMPERINGATI hari jadi yang kelima, digibank by DBS mengukuhkan posisinya sebagai penyedia layanan digital terlengkap yang dipersonalisasi bagi nasabah.

Layanan digital ditujukan untuk membantu mereka melakukan kegiatan perbankan sehari-hari maupun membangun masa depan yang aman sambil tetap menikmati hidup.

Pada acara digibank 5 th anniversary ini, digibank by DBS merayakan sejumlah prestasi yang telah diukir selama ini dengan menghadirkan beragam talk show.

Selain itu, dpertunjukan bersama CEO Big Alpha Tirta Prayudha, Public Figure & Entrepreneur Cathy Sharon, Host & Lifestyle Enthusiast Melaney Ricardo, Komika Yudha Keling dan Musisi RAN.

Acara ini turut dihadiri oleh Director Consumer Banking Group, PT Bank DBS Indonesia Rudy Tandjung dan Head of Digital Banking, PT Bank DBS Indonesia Erline Diani

Dalam keterangan, Selasa (23/8), Director Consumer Banking Group, PT Bank DBS Indonesia Rudy Tandjung mengatakan, "Melalui inovasi aplikasi digibank by DBS, kami telah mampu mendigitalisasi hampir seluruh layanan transaksi nasabah Consumer Banking Group PT Bank DBS Indonesia.”

“Tercatat hingga kuartal II 2022, lebih dari 80% dari nasabah sudah menggunakan aplikasi digibank by DBS untuk melakukan transaksi perbankan dan lebih dari 75% aktivitas pembukaan rekening untuk nasabah baru juga sudah dilakukan secara online melalui aplikasi digibank by DBS,” paparnya.

Selain itu, sekitar 85% dari total aplikasi Kartu Kredit dilakukan secara online melalui aplikasi digibank by DBS.

“Menariknya, penggunaan kartu kredit juga tiga kali lebih tinggi dibandingkan dengan nasabah yang tidak melakukan aplikasi secara digital. Layanan perbankan digital yang intuitif, pintar, dan dipersonalisasi merupakan wujud dari prinsip ‘Live more, Bank less’ kami,” kata Rudy.

Digibank by DBS berkomitmen untuk terus berinovasi menghadirkan kemudahan dan kenyamanan nasabah, salah satu inovasi yang dihadirkan adalah fitur pengajuan kartu kredit dan kredit tanpa agunan (KTA) dengan persetujuan 60 detik.

Kecepatan dalam memberikan kepastian persetujuan kredit ini adalah yang pertama dan satu-satunya di Indonesia.

Proses pengajuan yang cepat ini menghasilkan pertumbuhan saldo kredit dari produk digital sebesar tiga kali lipat dalam satu tahun terakhir.

Pada perayaan ini, Erline Diani Head of Digital Banking PT Bank DBS Indonesia, mengungkapkan, “Sesuai dengan tema acara, “Level Up Your Life”, kami melihat bahwa nasabah ingin menjadi lebih berdaya, berwawasan dan yakin dalam mengembangkan keuangan mereka. Selain terus menjalankan program edukasi finansial.”

“Salah satu fokus saat ini adalah memberikan layanan yang intuitif melalui penerapan teknologi artificial intelligence dan machine learning,” katanya.

“Serta menghadirkan notifikasi pintar yang disesuaikan dengan kebutuhan dan preferensi nasabah, sehingga mereka dapat menjangkau informasi yang tepat dan menangkap peluang di saat yang tepat,” jelas Erline. (RO/OL-09)